Δύο συνηθισμένες συμπεριφορές στις σχέσεις που μπορούν εύκολα να τις καταστρέψουν

Είναι αλήθεια πως πολλά πράγματα μπορεί να φέρουν το τέλος σε μία σχέση. Υπάρχουν, όμως, δύο συμπεριφορές τις οποίες συχνά μπορεί όλοι να έχουμε υιοθετήσει, χωρίς να έχουμε καταλάβει, και να έχουν προκαλέσει σοβαρή ρίξη στις σχέσεις μας.

Το πρώτο στοιχείο είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορούμε να αντιληφθούμε, καθώς αναπτύσσεται μαζί με τη σχέση και έχει να κάνει με την εγγύτητά μας με το άλλο άτομο και το δεύτερο πρόκειται για μία φράση, η οποία συχνά λέγεται πάνω στην ένταση, ενώ δεν την εννοούμε.

Το πόσο ελεύθερο χρόνο, λοιπόν, αφήνετε ο ένας στον άλλο μέσα στη σχέση μπορεί να οδηγήσει σε προστριβές και ίσως και στο τέλος της σχέσης. Τα ζευγάρια που το κάθε μέλος έχει τις δικές του ασχολίες και ενδιαφέροντα είναι πιο χαρούμενα από εκείνα που είναι όλη μέρα μαζί και ο ένας εξαρτάται απόλυτα από τον άλλο. Με πιο απλά λόγια δεν χρειάζεται κάθε ώρα της ημέρας να είστε μαζί ή να επικοινωνείτε διαρκώς για να ξέρετε που είναι ο άλλος. Η ειδική σε θέματα σχέσεων Terri Orbuch τονίζει πώς: «Πολλά ζευγάρια δηλώνουν ότι το να δίνουν ο ένας στον άλλο χώρο και χρόνο για τον εαυτό του είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που κράτησαν τη σχέση τους δυνατή». Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, βέβαια, τονίζει η ειδικός, πρέπει να υπάρχει κατανόηση και θέληση και από τις δύο πλευρές.

Αναφορικά με το δεύτερο στοιχείο, η διάσημη φράση της Rachel και του Ross “We were on a break“, είναι εκείνη που ίσως φέρει την οριστική ρήξη στον δεσμό σας, ειδικά αν την πείτε πάνω στα νεύρα και τον θυμό χωρίς σκέψη. Ακόμα και αν είναι κάτι το οποίο σκέφτεστε, η στιγμή της έντασης δεν είναι η κατάλληλη για να το εκφράσετε. Ειδικοί πάνω στα θέματα σχέσεων και γάμου τονίζουν πως μπορεί πάνω σε έναν καβγά να ξεστομίσουμε λόγια που θα στεναχωρήσουν τον άλλον (αργότερα και εμάς), αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναφέρουμε τη λέξη «χωρισμός». «Είναι προτιμότερο να περιμένετε να ηρεμήσετε και να εκφράσετε την όποια αμφιβολία και σκέψη πάνω στη σχέση σας, από το να το φωνάξετε σε έναν καβγά», λέει η ειδικός.

Πηγή: marieclaire.gr