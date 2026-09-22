Λουτσέσκου: “Υπέροχη ιστορία ζωής για εμένα ο ΠΑΟΚ, να κρατήσουμε τα όμορφα και να αφήσουμε πίσω τα άσχημα”

Δηλώσεις σε Μέσο της Ρουμανίας, αναφορικά με την πορεία του στον ΠΑΟΚ, παραχώρησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου. O 57χρονος τεχνικός της Αλ Σαντ, αφού μίλησε για την επιλογή του να συνεχίσει στο Κατάρ, μίλησε για τον «δικέφαλο» και τις στιγμές που έζησε στην Τούμπα, ενώ υπογράμμισε ότι προτιμά να κρατά τα θετικά, από τις τελευταίες αρνητικές στιγμές.

Αναλυτικά: «Για μένα είναι μια υπέροχη ιστορία ζωής, επτά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε, η ζωή συνεχίζεται, εκείνοι θα προχωρήσουν στον δρόμο τους όσο καλύτερα γνωρίζουν, κι εγώ πρέπει να προχωρήσω στον δικό μου. Όμως θα είμαι για πάντα στην ιστορία του ΠΑΟΚ μέσα από όσα πετύχαμε, όπως είμαι στην ιστορία της Αλ Χιλάλ, της Ραπίντ ή του Μπρασόβ.

Υπέφερα πολύ, είχα δεθεί πολύ με τον ΠΑΟΚ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος, και ακόμη περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Όταν υπάρχει ένας χωρισμός, έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήμασταν μαζί και παλεύαμε μαζί, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τύψεις και απογοητεύσεις. Δεν βλέπεις ποτέ μια ερωτική ιστορία να τελειώνει με χαρά ή ενθουσιασμό.

Υποχρέωσή μας είναι να κρατήσουμε ό,τι όμορφο υπήρξε και να ξεχάσουμε αυτό το τελευταίο, άσχημο κομμάτι. Είτε το θέλουν είτε όχι, είμαι ένας προπονητής που ανήκει στην ιστορία του ΠΑΟΚ και αυτό δεν μπορεί να μου το πάρει κανείς».