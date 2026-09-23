Δήμος Θεσσαλονίκης: Δωρεάν ξεναγήσεις στη “Συνοικία των Εξοχών” από την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα

Η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον Οκτώβριο δωρεάν θεματικές περιπατητικές ξεναγήσεις, με στόχο οι δημότες να γνωρίσουν από κοντά σημαντικά δείγματα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του 19ου αιώνα που διασώζονται στη λεγόμενη «Συνοικία των Εξοχών».

Οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιηθούν από διπλωματούχους ξεναγούς, θα έχουν διάρκεια περίπου τρεις ώρες και θα ξεκινούν στις 10:30 π.μ.

Διαδρομή «Βίλες 1»

Η πρώτη διαδρομή θα έχει ως αφετηρία τη Βίλα Αλλατίνη (κτίριο Περιφέρειας, Βασιλίσσης Όλγας 198, είσοδος από Πλούτωνος – Φυλάκιο) και θα συνεχίζεται στα διατηρητέα αρχοντικά και μνημεία:

Βίλα Μορπούργκο, Οικισμός Ουζιέλ, Casa Bianca, Βίλα Μορντώχ, Οικία Σιάγα, Château mon Bonheur και Οικία Μεχμέτ Καπαντζή (ΜΙΕΤ).

Οι ξεναγήσεις στη συγκεκριμένη διαδρομή θα πραγματοποιηθούν:

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Διαδρομή «Βίλες 2»

Η δεύτερη διαδρομή θα ξεκινά από το Αρχοντικό Αχμέτ Καπαντζή (Βασιλίσσης Όλγας 105 – πρώην κτίριο ΝΑΤΟ) και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Οικία Μοδιάνο – Λαογραφικό Μουσείο, το Ορφανοτροφείο Μέλισσα, τη Σχολή Τυφλών, την Οικία Σαλέμ, την Οικία Μιχαηλίδη, το Γενί Τζαμί, το Α΄ Γυμνάσιο και την προτομή του Γεωργίου Α΄.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026.

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά τηλεφωνικά, μία εβδομάδα πριν από κάθε ξενάγηση, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 13:00, στα τηλέφωνα:

2313 318259

2313 318265

Κατά την εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου, την ημερομηνία και τη διαδρομή της ξενάγησης που επιθυμούν.

Οι εγγραφές ξεκινούν:

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου για την ξενάγηση της 4ης Οκτωβρίου

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου για την ξενάγηση της 10ης Οκτωβρίου

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου για την ξενάγηση της 18ης Οκτωβρίου

Η συμμετοχή σε κάθε ξενάγηση θα είναι έως 35 άτομα και θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση πρόβλεψης έντονων καιρικών φαινομένων, η αναβολή της ξενάγησης θα ανακοινώνεται μία ημέρα νωρίτερα μέσω της ιστοσελίδας της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας στο site του Δήμου Θεσσαλονίκης και μέσω Facebook. Η νέα ημερομηνία θα γνωστοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα από τα ίδια μέσα.