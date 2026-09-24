Γεωργιάδης κατά Αρβανίτη που ζήτησε την παραίτησή για τον “μπάφο”: Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία

Την απάντησή του στην κριτική που δέχθηκε για τη φράση «μήπως έχετε κάνει κάνα μπάφο;» στον αέρα του Action24 έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά από δήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος ζήτησε την παραίτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Η επόμενη κίνηση» του Action24, είχε κληθεί να σχολιάσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα αλλά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία.

Απαντώντας στον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου, ο οποίος έθεσε το σχετικό σενάριο, ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε λέγοντας «μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;», διευκρινίζοντας αμέσως μετά ότι έκανε χιούμορ.

Η φράση προκάλεσε συζητήσεις, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη να ζητά την παραίτηση του υπουργού Υγείας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου» και χαρακτηρίζοντας την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη «χυδαία και προκλητική».

Η απάντηση του Γεωργιάδη στον Αρβανίτη

Απαντώντας, σήμερα, στις επικρίσεις του Κώστα Αρβανίτη, ο Άδωνις Γεωργιάδης πέρασε στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για «υποκρισία» και υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη φράση του ήταν χιουμοριστική και στόχευε να αναδείξει, όπως ανέφερε, το παράλογο της συζήτησης που είχε ανοίξει γύρω από το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές με άλλον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.

«Αυτός τώρα ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον Πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση με καλεί να παραιτηθώ διότι η φράση μου στον κ. Ελευθερόγλου ήταν αντιθεσμική….έλα Χριστέ και Παναγία! Λοιπόν κύριοι της Αριστεράς μήν ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα διότι σε σας δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις. Και την γνώμη του κόσμου για μένα θα την μετρήσουμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027…. Ε όχι και ο Αρβανίτης ε όχι και ο Αρβανίτης», σημειώνει στην ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ ο υπουργός Υγείας.

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο action24tv έκανα προφανώς χιούμορ με την φράση που χρησιμοποίησα. Ήθελα απλώς να δείξω πόσο παράλογη είναι η συζήτηση που προσπαθούν με το ζόρι ορισμένοι να ανοίξουν, ότι δήθεν δηλ θα μπορούσε μετά τις εκλογές και ενώ η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά, ότι θα μπορούσε να γίνει Συγκυβέρνηση με άλλον από τον Πρόεδρο της ΝΔ Πρωθυπουργό. Έτσι λοιπόν είπα αυτό στον κ. Ελευθερόγλου. Οταν είδα ότι ο ίδιος ενοχλήθηκε, το θεωρώ υπερβολή αλλά το σέβομαι, του ζήτησα και συγνώμη και το απέσυρα. Χθες άρχισε η αναπαραγωγή και η φασαρία. «ντροπή του!», «μα πως μίλησε έτσι είναι αντιθεσμικό» κλπ οκ όλες οι απόψεις δεκτές Δημοκρατία έχουμε αλλά με τον Κώστα Αρβανίτη με συγχωρείτε δεν άντεξα….προχθές συνάντησα τα μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου στο Υπουργείο. Ήταν όλοι από όλες τις χώρες, όλοι; Όχι ένας μόνον έλειπε, ο κ. Αρβανίτης. Βλέπετε όλοι οι υπόλοιποι, και ήταν μόνον δύο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Αριστεροί κλπ ήταν, μου έπλεξαν κυριολεκτικά το εγκώμιον για όσα έχω επιτύχει στην θητεία μου. Άκουσα τόσο καλά λόγια για την πρόοδο της Ελλάδος μας στην Υγεία που πραγματικά αισθάνθηκα υπερηφάνεια. Για να μην τα ακούσει ο Αρβανίτης απλά δεν ήρθε….αυτός τώρα ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον Πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση με καλεί να παραιτηθώ διότι η φράση μου στον κ. Ελευθερόγλου ήταν αντιθεσμική….έλα Χριστέ και Παναγία! Λοιπόν κύριοι της Αριστεράς μήν ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα διότι σε σας δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις. Και την γνώμη του κόσμου για μένα θα την μετρήσουμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027…. Ε όχι και ο Αρβανίτης ε όχι και ο Αρβανίτης».

Η δήλωση του Αρβανίτη που προκάλεσε την αντίδραση του Γεωργιάδη

Το σχόλιο του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο «Να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου» έχει ως εξής:

Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση που με το «επιτελικό κράτος» της διέλυσε το ΚΕΘΕΑ και 18 Άνω να κάνει αστειάκια που για χιλιάδες οικογένειες έχουν πολύ πόνο και θάνατο.

Είναι χυδαίο και προκλητικό ο υπουργός Υγείας να πετάει σε δημοσιογράφο, στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, το «μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο;».

Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση που με το «επιτελικό κράτος» της διέλυσε το ΚΕΘΕΑ και 18 Άνω να κάνει αστειάκια που για χιλιάδες οικογένειες έχουν πολύ πόνο και θάνατο.

Όταν ο υπουργός Υγείας κάνει χαβαλέ με τον «μπάφο», η κοινωνία δικαιούται να ζητά λογαριασμό για κάθε συνταγή, κάθε έλεγχο, κάθε ευρώ και κάθε αλλαγή που έχει επιβάλει αυτή η κυβέρνηση στον χώρο των εξαρτήσεων.

Οι εξυπνάδες τελειώνουν εκεί που αρχίζει η υπουργική ευθύνη. Αν δεν παραιτηθεί μόνος του ο κύριος Γεωργιάδης, ας τον αποπέμψει επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης ως μια ελάχιστη προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν μπορεί γιατί σε αυτήν την κυβέρνηση ο ένας κρατάει τον άλλο!