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Θεσσαλονίκη: Ο Παύλος Παυλίδης έρχεται σήμερα για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Γης

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THESTIVAL TEAM

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O Παύλος Παυλίδης και η μπάντα του κλείνουν το συναυλιακό καλοκαίρι, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη και στο Θέατρο Γης για να μας χαρίσουν ξανά μια ονειρική εμπειρία, με μελωδίες, στίχους και εικόνες που μας έχουν εμπνεύσει και έχουν καθορίσει τη ζωή μας.

Δύο μήνες σχεδόν μετά τη μαγική συναυλία στο Release Athens, ο Παύλος έρχεται στην αγαπημένη του πόλη με ένα ολοκαίνουργιο οπτικό αφήγημα και ένα πλούσιο setlist, ένα ταξίδι σε όλη τη μουσική του διαδρομή, με κομμάτια από τα Ξύλινα Σπαθιά μέχρι το σήμερα, ενώ θα παρουσιάσει ζωντανά και κάποια από τα τραγούδια του ΝΕΟΥ ΔΙΣΚΟΥ, ο οποίος θα κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς από την Fine! Records.

Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός πως οι live εμφανίσεις του Παύλου Παυλίδη είναι το απόλυτο «talk of the town», συγκεντρώνουν το πιο ζωντανό κοινό της πόλης, παλιούς αλλά και νέους φίλους της μουσικής του ενώ το ένα sold-out διαδέχεται το άλλο! Πρόκειται για ολοκληρωμένα οπτικοακουστικά live shows με στοιχεία που παραπέμπουν σε παραγωγές που βλέπουμε στο εξωτερικό. Στις συναυλίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος συνεργάζεται με τον εικαστικό Στέφανο Ρόκκο και τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη Χάρη Λαγκούση. 

Στο πλευρό του Παύλου, μια ανανεωμένη μπάντα με εξαιρετικούς μουσικούς: ο Αλέκος Γεωργουλόπουλος (κιθάρα, synthesizers, φωνητικά), ο Αλέξης Σταυρόπουλος (τύμπανα, sample pads), ο Θανάσης Τζίνγκοβιτς (μπάσο), ο Χρήστος Λαϊνάς (κιθάρα, πλήκτρα,φωνητικά), η Εύα Ντούρου (πλήκτρα, φωνητικά), και τρεις τραγουδίστριες στα φωνητικά: η Νεφέλη Μπραβάκη, η Νίκη Μπραβάκη και η Μυρτώ Σταυρακίδου – Ζάχου.

25 Σεπτεμβρίου 2026: Save the Date και έλα να το ζήσεις, πιο δυνατά, πιο ζωντανά και πιο χορευτικά από ποτέ!

Παύλος Παυλίδης 
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 
Θέατρο Γης 

Προπώληση εδώ

Οι πόρτες ανοίγουν:19:15 | Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια: 
Προπώληση: 18 ευρώ 
Ταμείο: 20 ευρώ

Συντελεστές 
Αλέκος Γεωργουλόπουλος – κιθάρα, synthesizers, φωνητικά
Αλέξης Σταυρόπουλος – τύμπανα, sample pads
Θανάσης Τζίνγκοβιτς – μπάσο 
Xρήστος Λαϊνάς – κιθάρα, πλήκτρα, φωνητικά
Εύα Ντούρου – πλήκτρα, φωνητικά
Νεφέλη Μπραβάκη – φωνητικά
Νίκη Μπραβάκη – φωνητικά
Μυρτώ Σταυρακίδου – Ζάχου – φωνητικά

Θεσσαλονίκη

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