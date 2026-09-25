Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ αποφασίζουν αν θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Την ευθύνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή απέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν ήταν εκείνη που ξεκίνησε την ένοπλη σύγκρουση.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ιρανός ηγέτης ανέφερε ότι «εναπόκειται στην Αμερική» να αποφασίσει αν θέλει να δοθεί τέλος στις εχθροπραξίες, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν επιδίωκε τον πόλεμο, αλλά παραμένει «αποφασισμένη να αμυνθεί».

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είναι εκείνη που κρατά το «κλειδί» για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Στην Αμερική επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να τερματίσει ή όχι» την ένοπλη σύρραξη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός πρόεδρος.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν επιθυμούσε να εμπλακεί στον πόλεμο, ωστόσο τόνισε ότι παραμένει έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Δεν θέλαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά είμαστε και παραμένουμε αποφασισμένοι να αμυνθούμε», ανέφερε ο Πεζεσκιάν.