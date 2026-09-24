MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αποδοκιμασίες κατά του Νετανιάχου στην ομιλία του στον ΟΗΕ – Αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένταση επικράτησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία του, με αντιπροσωπείες να αποδοκιμάζουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ακούστηκαν αποδοκιμασίες, ενώ εκπρόσωποι πολλών χωρών σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και αποχώρησαν από την αίθουσα, σε μια εμφανή κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι στον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Η αποχώρηση άφησε αρκετές θέσεις κενές, την ώρα που ο Νετανιάχου ξεκινούσε την τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

Η κίνηση είχε προαναγγελθεί από Παλαιστίνιους εκπροσώπους, οι οποίοι είχαν καλέσει διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν κατά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο καθώς και στην ομιλία του κατά το 2025, αντιπροσωπείες χωρών έδειξαν την αγανάκτησή τους για τον πόλεμο στη Γάζα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο και drone

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 22 ώρες πριν

Τα τρία πιο περίεργα πράγματα που μπορούν να χαλάσουν το σήμα του WiFi στο σπίτι μας

ΠΑΙΔΕΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς σχολική μεταφορά 187 μαθητές του 5ου Δημοτικού Πυλαίας – Οι γονείς ζητούν άμεση και οριστική λύση

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι The Gathering έρχονται απόψε στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

First Dates: Η Δανάη ονειρεύεται έναν μελαχρινό άντρα, η Ματούλα έναν άντρα χωρίς red flags

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Γεωργιάδης κατά Αρβανίτη που ζήτησε την παραίτησή για τον “μπάφο”: Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία