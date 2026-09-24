Βόλος: “Είχε έντονο στρες και θολωμένη κρίση” ο αστυνομικός που έπαιρνε φακελάκι για να… σβήνει κλήσεις

Για έναν άνθρωπο ειλικρινή, ο οποίος έδρασε υπό συνθήκες έντονου στρες και θολωμένης κρίσης, λόγω σοβαρών προσωπικών θεμάτων αλλά και προβλημάτων υγείας, έκανε λόγο η Ανθούλα Ανάσογλου, συνήγορος υπεράσπισης του αστυνομικού που κατηγορείται ότι εισέπραττε περισσότερα από 3.000 ευρώ την εβδομάδα από πολίτες, τους τελευταίους περίπου δύο μήνες, προκειμένου να «σβήνει» κλήσεις.

Σύμφωνα με το gegonota.news όπως ανέφερε η κ. Ανάσογλου, πρόκειται για έναν άνθρωπο ειλικρινή, ο οποίος παραδέχθηκε αυθόρμητα ότι έπραξε λανθασμένα και πλέον έχει σκοπό να επιστρέψει τα χρήματα στο Δημόσιο. Η ίδια υποστήριξε, παράλληλα, πως ο πελάτης της δεν έχει ιδιοποιηθεί τα χρήματα.

Σύμφωνα με την κ. Ανάσογλου, ο αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται για δωροληψία, κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση, έδρασε υπό καθεστώς έντονης πίεσης, που προκάλεσαν το στρες και η θολωμένη κρίση, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προσωπικά ζητήματα, αλλά και προβλήματα υγείας.

Από 250 έως και 700 ευρώ η «ταρίφα»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο αστυνομικός, που υπηρετούσε στο Τμήμα Μεταγωγών Βόλου, είχε υπό τη διαχείρισή του κλήσεις και διοικητικές κυρώσεις που αφορούσαν τροχονομικές παραβάσεις. Φέρεται να επικοινωνούσε με οδηγούς και να τους ζητούσε χρηματικά ποσά, τα οποία κυμαίνονταν από 250 έως 700 ευρώ, προκειμένου να τους επιστρέψει πινακίδες, άδειες και διπλώματα και να μην προχωρήσει η διαδικασία για τις παραβάσεις τους.

Οι κλήσεις φέρεται να αποκρύπτονταν, με αποτέλεσμα οι σχετικές παραβάσεις να μην προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

Η δράση του αστυνομικού αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες πολιτών. Σε μία από τις περιπτώσεις, οδηγός φέρεται να κατέβαλε 350 ευρώ ως μέρος συνολικού ποσού 700 ευρώ που του ζητήθηκε για την επιστροφή των πινακίδων του. Μετά την ενημέρωση των Αδιάφθορων, οργανώθηκε επιχείρηση και ο αστυνομικός συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρεις φάκελοι με συνολικά 800 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν πλέον και άλλες περιπτώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της δράσης του.

Αύριο στον Ανακριτή ο αστυνομικός

Την πόρτα του Ανακριτικού γραφείου του Πρωτοδικείου Βόλου αναμένεται να περάσει αύριο, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, ο αστυνομικός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή.