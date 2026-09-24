Σχοινάς: Στη Λέσβο έγιναν εγκληματικά λάθη – Θα έρθει η ώρα της απόδοσης των ευθυνών

Το εθνικό σχέδιο πληρωμών στον αγροτικό τομέα θα αποκαταστήσει το κύρος τους και θα στηρίξει την ελληνική γεωργία τα επόμενα 40 χρόνια, υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, απαντώντας σε όσα καταλόγισε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση που εξελίσσεται στην ολομέλεια.

«Το σύστημα αυτό δεν θα είναι στα χέρια των εταιρειών, δεν θα είναι των ιδιωτών, δεν θα είναι στα χέρια των τραπεζών. Θα είναι στα χέρια της Ελληνικής Δημοκρατίας, του ελληνικού κράτους», είπε ο κ. Σχοινάς και υπογράμμισε: «Για πρώτη φορά από το 1981, στήνουμε αυτό το σύστημα. Και αισθάνομαι περήφανος που στηρίζω αυτή την προσαρμογή, μολονότι αυτό το σύστημα δεν κατοικεί πια στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά κατοικεί την ΑΑΔΕ». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε, επίσης, ότι συμμερίζεται τη «γκρίνια» για τις καθυστερήσεις που καταγγέλλουν οι αγρότες, αλλά αυτό το σύστημα «είναι μια επένδυση στο μέλλον» και αν πετύχει θα λυθούν πολλά από αυτά που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα, προβλήματα που δεν λύθηκαν όταν έπρεπε.

Ο κ. Σχοινάς απάντησε και για το μείζον ζήτημα στη Λέσβο με τις επιζωοτίες. «Το λέω με πόνο, αλλά είναι έτσι. Έγιναν μεγάλα λάθη. Και θα ρθεί η ώρα της απόδοσης των ευθυνών και θα είμαι ο πρώτος που θα ανοίξω αυτόν τον φάκελο. Αλλά όχι τώρα. Τώρα είναι η ώρα της μάχης. Όταν πολεμάμε, δεν ανοίγουμε τον φάκελο των ευθυνών. Αλλά γίνανε εγκληματικά λάθη. Αφέθηκε ο ιός ανεξέλεγκτος επί μήνες, ενώ είχαμε προειδοποιήσει τους ελεγκτές εκεί, τους αρμόδιους ‘προσοχή γι΄αυτό που έρχεται, προσοχή’. Και η εξάπλωση του ιού, δείχνει ακριβώς αυτό. Ότι εκεί δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Ούτε βοήθησε το γεγονός ότι οι περιφερειακές αρχές κήρυξαν μονομερώς το τέλος της ιχνηλάτησης και έβαλαν τη χώρα σε καθεστώς κοινοτικής παρανομίας», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.