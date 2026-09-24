Πράσινο ή λευκό; Τι σημαίνουν τα χρώματα στα φύλλα της επιστράτευσης – Τα βήματα για τη σύνδεση στο gov.gr

Χιλιάδες έφεδροι έλαβαν τις προηγούμενες ημέρες ειδοποίηση με SMS μέσω του gov.gr σχετικά με την επιστρατευτική τους κατάσταση, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για το τι σημαίνει το νέο Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ).

Όπως διευκρινίζoυν αρμόδιες πηγές, πρόκειται για διαδικασία επικαιροποίησης της επιστρατευτικής κατάστασης και όχι για γενική διαδικασία επιστράτευσης.

Γιατί αποστέλλονται τα νέα φύλλα επιστράτευσης

Η επικαιροποίηση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τα ηλικιακά όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τους εφέδρους, αλλά και με πιθανές αλλαγές στον τόπο διαμονής τους.

Οι αλλαγές αυτές μπορεί να έχουν προκύψει για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η ενημέρωση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την επιστρατευτική οργάνωση.

Τι σημαίνουν τα χρώματα στα φύλλα επιστράτευσης

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν αφορά το χρώμα του Ειδικού Φύλλου Πορείας που λαμβάνει κάθε έφεδρος.

Το πράσινο ΕΦΠ σημαίνει ότι ο αποδέκτης είναι επιστρατευτικά ενταγμένος, ενώ το λευκό ότι ο έφεδρος παραμένει διαθέσιμος για μελλοντική αξιοποίηση, όπου και όταν απαιτηθεί.

Για τον συγκεκριμένο διαχωρισμό λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που αφορούν τον κάθε έφεδρο, όπως η ηλικία, η ειδικότητα και η κατάσταση της υγείας του.

Γιατί τα φύλλα επιστράτευσης αποστέλλονται μέσω gov.gr

Η σημαντική αλλαγή στη διαδικασία αφορά στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται πλέον οι έφεδροι.

Μέχρι σήμερα, τα σχετικά ειδοποιητήρια αποστέλλονταν στο σύνολό τους μέσω των ΕΛΤΑ. Πλέον, γίνεται ευρύτερη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr για την ενημέρωση των πολιτών.

Πώς συνδέεστε στο gov.gr για να δείτε το φύλλο επιστράτευσης

Οι πολίτες που έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση μπορούν να συνδεθούν στις ψηφιακές υπηρεσίες του Gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, ή τον προβλεπόμενο τρόπο ταυτοποίησης.

Τα βασικά βήματα είναι:

-Επισκεφθείτε την πλατφόρμα gov.gr.

-Επιλέξτε την υπηρεσία ή την ειδοποίηση που αφορά την επιστρατευτική κατάσταση / Ειδικό Φύλλο Πορείας.

-Πατήστε για είσοδο στην υπηρεσία.

-Συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς, όπου απαιτείται.

-Ακολουθήστε τις οδηγίες της πλατφόρμας για να δείτε την ενημέρωση ή το σχετικό έγγραφο.