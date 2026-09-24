Θεσσαλονίκη: Τα έκαναν γυαλιά-καρφιά σε νοσοκομείο – Επιτέθηκαν σε εργαζόμενες για την απομάκρυνση του παιδιού τους

Στο στόχαστρο 51χρονου και 42χρονης βρέθηκαν δύο εργαζόμενες σε κοινωνική υπηρεσία νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την απομάκρυνση και τη φιλοξενία του παιδιού τους.

Οι δύο κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για απειλές, εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ κατά το επεισόδιο προκλήθηκαν και φθορές σε υλικό του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 51χρονου ημεδαπού και 42χρονης ημεδαπής, για διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα την 02-06-2026, ο 51χρονος μετέβη σε Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας (εντός νοσοκομείου της πόλης), όπου εξύβρισε και απείλησε 55χρονη ημεδαπή ενώ η 42χρονη της έστειλε απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στο κινητό, καθώς την θεώρησαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του τέκνου τους και την φύλαξη του σε νοσοκομείο.

Επιπλέον, δύο μέρες μετά, οι ανωτέρω από κοινού μετέβησαν εκ νέου στο γραφείο της 55χρονης, όπου της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, την απείλησαν και την εξύβρισαν, ενώ κατά την έξοδο τους προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 54χρονη ημεδαπή, που είχε προστρέξει να βοηθήσει την 55χρονη και προκάλεσαν φθορές και σε υλικό του νοσοκομείου.