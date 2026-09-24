Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες σε τροχαίο με 3 ΙΧ στη Μουδανιών

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Mediterranean Cosmos, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Χαλκιδική με την εμπλοκή τριών ΙΧ.

Από το σημείο παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δύο άτομα, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Λόγω του ατυχήματος, έκλεισαν προσωρινά η μεσαία και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στο σημείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.