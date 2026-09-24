Χαλκιδική: Συνελήφθη Ρώσος με διεθνές ένταλμα σύλληψης για απάτη

Στη σύλληψη ενός Ρώσου υπηκόου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ρωσικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, πρόκειται για έναν 62χρονο που συνελήφθη, καθώς κατηγορείται ότι διέπραξε απάτες στη Ρωσία, με επίκεντρο τη Μόσχα, απάτες που σχετίζονται με ιδιοκτησίες ακινήτων και διαχείριση ακινήτων, πολλά από τα οποία ανήκαν στο ρωσικό δημόσιο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει φτάσει στις ελληνικές αρχές. Αδικήματα που σημειώθηκαν το 2008.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα η απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, κι έτσι σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα θεωρείται κακούργημα. Ο 62χρονος εντοπίστηκε χτες στην Ουρανούπολη, βγαίνοντας μόλις από το Άγιο Όρος (πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα).

Σήμερα (24/9) αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες ενεργοποίησης του διεθνούς εντάλματος σύλληψης και το αίτημα έκδοσης που διατυπώνουν ταυτόχρονα οι ρωσικές αρχές.