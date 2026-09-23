Ο Αντώνης Ρέμος κινείται νομικά κατά influencer κατηγορώντας την για συκοφαντική δυσφήμηση

Ο Αντώνης Ρέμος κινείται νομικά εναντίον γνωστής influencer, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου του 2026, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1. Όλα ξεκίνησαν μετά από αναφορές και υπονοούμενα που άφησε η συγκεκριμένη influencer στα social media, συνδέοντας τον τραγουδιστή με μια παλαιότερη νοσηλεία του τα Χριστούγεννα του 1999.

Η influencer υποστήριξε δημόσια στο διαδίκτυο ότι η μητέρα της εργαζόταν στο νοσοκομείο όπου είχε νοσηλευτεί τότε ο Αντώνης Ρέμος, αφήνοντας αιχμές για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, ο τραγουδιστής αρνείται κατηγορηματικά τα όσα λέγονται, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για μια εντελώς κατασκευασμένη ιστορία και προϊόν μυθοπλασίας.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε από την πλευρά του: «Άλλο η κριτική και άλλο να βγαίνω και να κατηγορώ ανθρώπους. Είναι λένε μία γνωστή influencer που βγήκε στο διαδίκτυο και είπε επί της ουσίας ότι δεν μπορείς Ρέμο να βγαίνεις και να μιλάς για σκοτάδια γιατί εμένα η μαμά μου δούλευε σε ένα νοσοκομείο και είχες έρθει με ένα θέμα και είχες τα δικά σου τα σκοτάδια. Ο Αντώνης Ρέμος κινείται νομικά γιατί υποστηρίζει ότι δεν είναι αλήθεια και είναι προϊόν μυθοπλασίας», είπε ο παρουσιαστής.

Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, αρνείται όσα υπονοούνται και θεωρεί ότι πρόκειται για κατασκευασμένη ιστορία. Για τον λόγο αυτό, όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής, έχει αποφασίσει να κινηθεί νομικά.

Το θέμα ξεκίνησε με φόντο τα σχόλια στα social media γύρω από την πρόσφατη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και τη συζήτηση για το αν έπρεπε να πραγματοποιηθεί κανονικά.