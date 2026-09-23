Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε αντίρρηση να συνεχιστεί το Καλημέρα Ελλάδα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει τους Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη στο «Καλημέρα Ελλάδα».
«Είναι πολύ καλοί, τους παρακολούθησα, μου αρέσουν πολύ», είπε αρχικά η Βίκυ Χατζηβασιλείου.
Η Βίκυ Χατζηβασιλείου ανέφερε στη συνέχεια: «Δεν θα σχολιάσω τι είπε και τι αναίρεσε ο Φοίβος Παπαδάκης. Δεν είναι θέμα ενόχλησης. Όταν ο Γιώργος αποφάσισε να σταματήσει την εκπομπή, ήξερε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί με τον τίτλο αυτόν. Δεν είχε αντίρρηση ο ίδιος».
Κλείνοντας, η Βίκυ Χατζηβασιλείου είπε: «Μην βιάζεστε να κρίνετε μια εκπομπή, είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν».
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