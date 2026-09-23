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Θεσσαλονίκη: Οδηγός υπέστη επιληπτική κρίση, συγκρούστηκε με δίκυκλο και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα – Δείτε βίντεο

Intime
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 11:52 οδηγός αυτοκινήτου υπέστη επιληπτική κρίση ενώ βρισκόταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δίκυκλη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια να προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα οχήματα.

Στο σημείο κλήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για το ενδεχόμενο εγκλωβισμού ατόμων, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Δείτε βίντεο

Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα

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