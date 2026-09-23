Κώστογλου για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ: “Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα”

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την Τρίτη (22/9) τον Χρήστο Κώστογλου. Ο 17χρονος πολυσύνθετος χαφ μετά από τρία χρόνια στα μικρά τμήματα της Ντόρτμουντ επέστεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Δικέφαλου, από την Ακαδημία του οποίου πέρασε και σε νεαρότερη ηλικία.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ17 έκανε την πρώτη του ανάρτηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ, στην οποία τονίζει πως “ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα”.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Χρήστου Κώστογλου:

“Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Είμαι απίστευτα χαρούμενος και περήφανος που ανακοινώνω ότι υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα και όλους τους υπεύθυνους πίσω από αυτή την κίνηση για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν.

Θα κάνω τα πάντα για να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη με την απόδοσή μου στο γήπεδο.

Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους φίλους μου και το μανατζερικό γραφείο μου που με υποστηρίζουν πάντα.

Ανυπομονώ πραγματικά να αγωνιστώ για αυτή την καταπληκτική ομάδα”.