MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κώστογλου για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ: “Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την Τρίτη (22/9) τον Χρήστο Κώστογλου. Ο 17χρονος πολυσύνθετος χαφ μετά από τρία χρόνια στα μικρά τμήματα της Ντόρτμουντ επέστεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Δικέφαλου, από την Ακαδημία του οποίου πέρασε και σε νεαρότερη ηλικία.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ17 έκανε την πρώτη του ανάρτηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ, στην οποία τονίζει πως “ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα”.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Χρήστου Κώστογλου:

“Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Είμαι απίστευτα χαρούμενος και περήφανος που ανακοινώνω ότι υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα και όλους τους υπεύθυνους πίσω από αυτή την κίνηση για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν.

Θα κάνω τα πάντα για να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη με την απόδοσή μου στο γήπεδο.

Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους φίλους μου και το μανατζερικό γραφείο μου που με υποστηρίζουν πάντα.

Ανυπομονώ πραγματικά να αγωνιστώ για αυτή την καταπληκτική ομάδα”.

ΠΑΟΚ Χρήστος Κώστογλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Σδούκου για Φαραντούρη: Δεν μου ζήτησε ποτέ μία συγγνώμη, το μυαλό πάει αλλού όταν λες “χαριεντίζεσαι με προϊστάμενό σου”

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Στέλιος Ρόκκος: Δεν μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα, θέλω η γυναίκα να σέβεται τον εαυτό της

LIFESTYLE 46 λεπτά πριν

Αφροδίτη Γραμμέλη: Δεν ήταν καλή χρονιά για μένα η περσινή, έγιναν πολλά λάθη από όλους μας

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Φρίκη στη Γαλλία: 5χρονη βρέθηκε νεκρή στο Μπλουά – Τη σκότωσε ο πατέρας της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Μαρία Μενούνος: Παραλίγο να πεθάνω στον ύπνο μου εξαιτίας του διαβήτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής δήλωνε ερευνητής ψυχολόγος χωρίς πτυχίο και έγκριση από τον ΙΣΑ