Αγέλη από 12 αγριογούρουνα αναζητούσε τροφή σε δρόμο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Ολοένα και πιο συχνές είναι οι επισκέψεις των αγριογούρουνων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά έκαναν την εμφάνισή τους στην περιοχή της Χαριλάου το βράδυ της Τρίτης (23/9).
Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok εθεάθησαν συνολικά 12 αγριογούρουνα.
«Νομίζω ότι οι βραδινές έξοδοι τελειώνουν κάπου εδώ» έγραψε στη λεζάντα ο κάτοικος της περιοχής που κατέγραψε την αγέλη των αγριογούρουνων.
Δείτε το βίντεο:
@ninoudiii
Εμμ νομίζω οι βραδινές έξοδοι τελειώνουν κάπου εδώ 😅♬ Creepy and simple horror background music(1070744) – howlingindicator
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα: “Μη με κοιτάς έτσι εσύ, είναι μέρα ντροπής για την αστυνομία, Σταύρο Μπαλάσκα”
- Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η ασφαλτόστρωση στη Σοφούλη – Το πρόγραμμα των εργασιών
- Συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης για τη διαπίστωση πηγών στρες σε “ιατρεία” – Τα ευρήματα της Αρχής Διαφάνειας