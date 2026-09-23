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Αγέλη από 12 αγριογούρουνα αναζητούσε τροφή σε δρόμο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Ολοένα και πιο συχνές είναι οι επισκέψεις των αγριογούρουνων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά έκαναν την εμφάνισή τους στην περιοχή της Χαριλάου το βράδυ της Τρίτης (23/9).

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok εθεάθησαν συνολικά 12 αγριογούρουνα.

«Νομίζω ότι οι βραδινές έξοδοι τελειώνουν κάπου εδώ» έγραψε στη λεζάντα ο κάτοικος της περιοχής που κατέγραψε την αγέλη των αγριογούρουνων.

Δείτε το βίντεο:

@ninoudiii

Εμμ νομίζω οι βραδινές έξοδοι τελειώνουν κάπου εδώ 😅

♬ Creepy and simple horror background music(1070744) – howlingindicator

Αγριογούρουνα Θεσσαλονίκη

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