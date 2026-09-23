Αγέλη από 12 αγριογούρουνα αναζητούσε τροφή σε δρόμο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Ολοένα και πιο συχνές είναι οι επισκέψεις των αγριογούρουνων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά έκαναν την εμφάνισή τους στην περιοχή της Χαριλάου το βράδυ της Τρίτης (23/9).

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok εθεάθησαν συνολικά 12 αγριογούρουνα.

«Νομίζω ότι οι βραδινές έξοδοι τελειώνουν κάπου εδώ» έγραψε στη λεζάντα ο κάτοικος της περιοχής που κατέγραψε την αγέλη των αγριογούρουνων.

Δείτε το βίντεο: