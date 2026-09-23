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Αλεξανδρούπολη: Έκρυβε στο σπίτι του 1.300 λαθραία πακέτα τσιγάρα και συνελήφθη

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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 1.300 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Αλεξανδρούπολη

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