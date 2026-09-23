Χρήστος Χολίδης: Έπρεπε να παίζω θέατρο στο μαγαζί, στους γονείς μου και στις αδελφές μου, στη γυναίκα μου που ήταν έγκυος

Για τις αλλαγές που έφερε ο ερχομός του γιου του στην προσωπική του ζωή αλλά και τη δύσκολη διαχείριση στην απώλεια του αγαπημένου του πατέρα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Χολίδης ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day, με αφορμή τις νέες του μουσικές εμφανίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Χολίδης εξομολογήθηκε αρχικά πως “η βάπτιση του γιου μου έγινε υπό άκρα μυστικότητα γιατί έχασα και τον μπαμπά μου την ίδια περίοδο και έπρεπε να πάρει το όνομα του, οπωσδήποτε. Έγινε στην Κατερίνη και πήρε το όνομα Άρης, τον Δεκαπενταύγουστο”.

“Πέρσι τον χειμώνα ήμουν στη Θεσσαλονίκη και την ημέρα που έκανα πρεμιέρα μπήκε ο πατέρας μου στην εντατική. Το δύσκολο ήταν πως την ίδια περίοδο ήταν έγκυος η γυναίκα μου. Οπότε έπρεπε εγώ να παίζω θέατρο στο μαγαζί που τραγουδάω, στους γονείς μου και στις αδελφές μου, στη γυναίκα μου που ήταν έγκυος… και δεν είμαι ηθοποιός”.

“Πολέμησα πάρα πολύ, με πείραξε πάρα πολύ. Ούτε στον εχθρό μου να μη συμβεί τέτοιο πράγμα. Μετά γεννήθηκε ο γιος μου, ο πατέρας μου συνέχιζε να ‘ναι στην εντατική οπότε δεν χάρηκα, να πεις. Δηλαδή τον έβλεπα και έκλαιγα κρυφά γιατί ήξερα ότι, επειδή θα είχε και το όνομα του, ήθελε πάρα πολύ να τον δει” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Χρήστος Χολίδης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στον Alpha.