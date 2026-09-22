Ζελένσκι: ΗΠΑ και Ουκρανία θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος πριν από τον χειμώνα – Έτοιμοι για ενεργειακή εκεχειρία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο εκεχειρίας στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών, καθώς και τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχειρίας και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα βρουν τρόπο να οδηγήσουν τη Ρωσία σε κάποιου είδους διαπραγματεύσεις.

Διευκρίνισε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο δεν διατυπώθηκε αίτημα προς την Ουκρανία να σταματήσει μονομερώς τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους, επαναλαμβάνοντας ότι μια ενεργειακή εκεχειρία θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες «θετικές και παραγωγικές», τονίζοντας ότι ΗΠΑ και Ουκρανία επιθυμούν να δουν «αυτόν τον παράλογο ρωσικό πόλεμο να τελειώνει πριν από τον χειμώνα».

Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης «που μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για τη διπλωματία».

Ανέφερε ακόμη ότι συζήτησε με τον Τραμπ την προετοιμασία για τον χειμώνα και ζήτησε ένα «χειμερινό πακέτο» πυραύλων Patriot. Όπως είπε, η Ουκρανία χρειάζεται άδειες για τη συμπαραγωγή Patriot, καθώς και εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι οι αμερικανικές και ουκρανικές ομάδες συνεχίζουν να εργάζονται για την έναρξη παραγωγής αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot στην Ουκρανία.

Όπως σημείωσε, η δυνατότητα αυτή θα συμβάλει στην προστασία ανθρώπινων ζωών σε περίπτωση που η Ρωσία απορρίψει τις διαπραγματεύσεις και συνεχίσει, όπως είπε, «να ποντάρει στην τρομοκρατία με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του λαού μας αυτόν τον χειμώνα και μετά».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα ενεργοποιήσει τις προβλέψεις του νόμου Γκράχαμ για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στη Ρωσία, εάν ο Πούτιν αρνηθεί να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση.

«Ο Πούτιν δεν κερδίζει στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο Ζελένσκι, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο κίνδυνος να εξαπολύσει η Ρωσία επιχειρήσεις με drones ή χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον άλλων ευρωπαϊκών χωρών είναι υψηλός.

Τέλος, ανέφερε ότι η Ουκρανία χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση για drones και συστήματα αναχαίτισης.

Όπως είπε, συζήτησε τα χρηματοδοτικά κενά με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την επικεφαλής του ΔΝΤ, ενώ οι ομάδες της Ουκρανίας και της ΕΕ θα εργαστούν για την επιτάχυνση της εκταμίευσης ευρωπαϊκών κονδυλίων.