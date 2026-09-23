Θεσσαλονίκη: Βραβεύονται στο Τελλόγλειο οι δημιουργοί του 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ζωγραφικής

Την τελευταία ημέρα της έκθεσης, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί στο Τελλόγλειο η εκδήλωση απονομής των βραβείων και των επαίνων για την έκθεση του 6ου Διαγωνισμού Ζωγραφικής στη μνήμη του Λουκά Βενετούλια.

Στην έκθεση του Τελλογλείου παρουσιάζονται 48 έργα νέων καλλιτεχνών, με θέμα το ΝΕΡΟ Α & Ω.

Η φετινή διοργάνωση με τίτλο Νερό Α & Ω εστιάζει σε ένα στοιχείο θεμελιώδες για τη ζωή του ανθρώπου και του πλανήτη, άρρηκτα συνδεδεμένο με τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής αλλαγής. Το νερό, ως πηγή ζωής αλλά και ως δύναμη καταστροφής, εμπνέει διαχρονικά την τέχνη μέσα από τις φυσικές, συμβολικές, πνευματικές και μυθολογικές του διαστάσεις.

Σημειώνεται ότι έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 14:00, συνεχίζεται η ψηφοφορία για το βραβείο κοινού, το οποίο θα ανακοινωθεί στην εκδήλωση.

Επιμέλεια έκθεσης: Νίκος Βιάνας, Ραφαέλα Νίκα

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη

Διάρκεια έκθεσης: έως και 30 Σεπτεμβρίου 2026

Ωράριο λειτουργίας εκθεσιακού: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9:00-14:00, Τετάρτη 9:00-14:00 & 18:00-21:00