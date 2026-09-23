Χάκαραν γνωστή Ελληνική πλατφόρμα online αγορών: Επηρεάστηκαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα – Τι λέει η εταιρία

Περιστατικό ασφαλείας, που αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, ανακοίνωσε η Skroutz Last Mile.

Όπως ενημερώνει η εταιρεία τους πελάτες της, από το περιστατικό επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Η Skroutz Last Mile διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια, καθώς, όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το περιστατικό.

Η εταιρεία αναφέρει ότι προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των χρηστών σε μηνύματα ή επικοινωνίες που δεν προέρχονται από τα επίσημα κανάλια της εταιρείας, καθώς και σε ύποπτα email ή SMS που ενδέχεται να επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης μέσω phishing.

Για διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό, η εταιρεία παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.