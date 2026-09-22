Αττική: Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο με ανακοπή μεταφέρθηκε σήμερα από την Ηλιούπολη μια γυναίκα καθώς φέρεται να φοβήθηκε από κεραυνό που έπεσε και να κατέρρευσε στον δρόμο.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε στα Αστυνομικά Ηλιούπολης, με περαστικούς να καλούν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να την παραλάβουν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα έπαθε ανακοπή ενώ βρισκόταν καθοδόν, όταν έπεσε κεραυνός.

Ειδικοί διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Η γυναίκα μεταφέρεται στο νοσοκομείο ώστε οι γιατροί να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαναφορά της.