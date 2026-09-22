MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αττική: Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο νοσοκομείο με ανακοπή μεταφέρθηκε σήμερα από την Ηλιούπολη μια γυναίκα καθώς φέρεται να φοβήθηκε από κεραυνό που έπεσε και να κατέρρευσε στον δρόμο.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε στα Αστυνομικά Ηλιούπολης, με περαστικούς να καλούν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να την παραλάβουν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα έπαθε ανακοπή ενώ βρισκόταν καθοδόν, όταν έπεσε κεραυνός.

Ειδικοί διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Η γυναίκα μεταφέρεται στο νοσοκομείο ώστε οι γιατροί να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαναφορά της.

Ηλιούπολη Κεραυνός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Τα κινητά τηλέφωνα θα δώσουν “απαντήσεις” για το κίνητρο του δράστη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 47 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η παράσταση “Λυσιστράτη” του Σταμάτη Κραουνάκη που διεκόπη λόγω βροχής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

ΥΠΑΑΤ: Ανοιχτή στο κοινό η διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας για Γιώργο Μαζωνάκη: “Με εκνευρίζει όταν εκμεταλλεύονται ένα τραγικό συμβάν για να μιλήσουν για τον εαυτό τους”

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Νίκος Βέρτης για Γιώργο Μαζωνάκη: “Πολλοί άνθρωποι προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή