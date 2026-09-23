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Μητσοτάκης: Είμαστε χώρα ηγέτιδα, η προστασία των θαλασσών είναι προτεραιότητα

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Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την παρακολούθηση και την παρατήρηση των ωκεανών με την ονομασία «OceanEye», μία μόλις ημέρα πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης έχοντας αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα την συνεχή αύξηση της επιθετικότητας από την Άγκυρα στο Αιγαίο και τις βλέψεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφερόμενος στα διεθνή ύδατα, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι ηγέτιδα χώρα, ότι δημιούργησε δύο θαλάσσια πάρκα και ότι είναι αποφασισμένη θα προστατεύσει την κυριαρχία της, υποστηρίζοντας τη διεθνή συνεργασία.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την στήριξή του στην πρωτοβουλία ενώ δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: «Δημιουργούμε δύο θαλάσσια πάρκα, θα προστατεύσουμε την δική μας κυριαρχία».

Η πρωτοβουλία OceanEye στηρίζει την ενωσιακή ωκεάνια τεχνολογία και καινοτομία και θέτει την ΕΕ στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη ενός βιώσιμου παγκόσμιου συστήματος παρατήρησης των ωκεανών.

Αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς και έχει επίσης εκπαιδευτική, πολιτιστική και επικοινωνιακή διάσταση, ώστε οι πολίτες να εξοικειωθούν με τους ωκεανούς και την παρατήρησή τους.

Κυριάκος Μητσοτάκης

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