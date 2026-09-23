Μπλόκο ΔΕΟΣ σε λαθραίο καπνό ναργιλέ: Διαφεύγοντες δασμοί 220.000 ευρώ – Πώς δρούσε ο ιδιοκτήτης καφετέριας

Μία ακόμα σημαντική επιτυχία στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σημείωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, εξαρθρώνοντας παράνομο δίκτυο διακίνησης καπνού για ναργιλέ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε όταν οι ελεγκτές εντόπισαν και κατάσχεσαν πέντε ύποπτα δέματα σε εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών. Τα δέματα, τα οποία προορίζονταν για αποστολή στο εξωτερικό, περιείχαν 504 συσκευασίες καπνού ναργιλέ, συνολικού βάρους 63 κιλών.

Το «κόλπο» με το λιβάνι και οι έρευνες σε σπίτι, αποθήκη και καφετέρια

Από την αξιοποίηση των στοιχείων, οι αρχές ταυτοποίησαν τον αποστολέα, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση καφετέριας με χρήση ναργιλέ. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα πληροφοριακά συστήματα της μεταφορικής εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν ακόμα 7 αποστολές. Για να καλύπτει τα ίχνη του, δήλωνε ψευδώς στη μεταφορική ότι το περιεχόμενο των δεμάτων ήταν λιβάνι — μέθοδος που χρησιμοποίησε και στις κατασχεθείσες αποστολές. Ο ίδιος παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι και τα προηγούμενα δέματα περιείχαν καπνικά προϊόντα.

Ακολούθησαν ευρείες έρευνες των ελεγκτών σε όλους τους χώρους που συνδέονταν με τον κατηγορούμενο:

Στην κατοικία του: Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ.

Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ. Σε παρακείμενη αποθήκη: Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.012 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 750 κιλών.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.012 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 750 κιλών. Στην καφετέρια: Κατασχέθηκαν 1.750 ευρώ καθώς και 78 δοχεία (τάπερ) με καπνό ναργιλέ, βάρους 13 κιλών.

Ο απολογισμός της επιχείρησης

Συνολικά, οι αρχές κατέσχεσαν 826 κιλά καπνικών προϊόντων και 8.750 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι επιπλέον ποσότητα 87,1 κιλών είχε ήδη διαφύγει της κατάσχεσης από τις προγενέστερες αποστολές.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στο σύνολο των καπνικών προϊόντων ανέρχονται στο ποσό των 220.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.