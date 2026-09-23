Ζενεβιέβ Μαζαρί: Ο άντρας μου είναι ο πιο ωραίος στην Ελλάδα και με αγαπάει στα σκοτάδια μου

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί εκτός από μία καριέρα στον χώρο του modeling και την τηλεόραση έχει καταφέρει να χτίσει και μία ευτυχισμένη ζωή. Εκείνη και ο σύζυγός της, Βασίλης Καρύδης, είναι μαζί αρκετά χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Η παρουσιάστρια του «First dates» και μέλος του GNTM, με αφορμή την πρεμιέρα του παιχνιδιού γνωριμιών του Star, βρέθηκε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» την Τετάρτη (23.09.2026) και μίλησε για όλα. Μάλιστα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναφέρθηκε και στον έρωτά της με τον άντρα της, υπογραμμίζονται ότι είναι μαζί 20 χρόνια, ενώ πριν τον γνωρίσει είχε πειραματιστεί.

«Είμαστε 20 χρόνια μαζί. Είμαι του κεραυνοβόλου, πιστεύω πάρα πολύ στον έρωτα. Αλλά πριν από τον Βασίλη, είχα πειραματιστεί. Εγώ πιστεύω ότι ο έρωτας σου έρχεται όταν είσαι ανοιχτός σ’ αυτό το παιχνίδι και δεν είσαι κλειστός άνθρωπος στον έρωτα. Έκανα τα λάθη μου, είχα λάθος σχέσεις, ήμουν εγώ το λάθος σε σχέσεις», εξομολογήθηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

«Ο άντρας μου είναι ο πιο ωραίος στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ καλός μπαμπάς, πάρα πολύ καλός σύντροφος. Με ξέρει πολύ καλά και το πιο σημαντικό είναι το εξής, γιατί με ρωτάνε πολλοί πως τα ‘χουμε καταφέρει και είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Δουλεύουμε για την αγάπη και επειδή αλλάζεις μεγαλώνοντας κάθε μέρα, με αγαπάει στα σκοτάδια μου. Δεν με αγαπάει στις επιτυχίες μου», ανέφερε ακόμα η γνωστή παρουσιάστρια.

«Στις επιτυχίες μου είναι πολύ εύκολο να με αγαπήσεις. Στις δύσκολες μέρες μου, στα δύσκολα μονοπάτια μου, το ότι αυτός ο άνθρωπος με αγαπάει και ότι στα δύσκολα του είμαι εγώ από εκεί πίσω κέρβερος είναι αυτό που μας κρατάει. Το Σαββατοκύριακο είμαστε όλοι ερωτευμένοι. Τη Δευτέρα θέλω να σε δω… Τη Δευτέρα που έχω κατάθλιψη και είμαι ταλαίπα, έχω νεύρα ή έχω περίοδο… Εκεί θέλω να σε δω σαν σύντροφο. Δεν θέλω να σε δω στα εύκολα. Μόνο στα σκοτάδια θα φανεί ο καλός ο καπετάνιος», ανέφερε στην ίδια συνέντευξη η Ζενεβιέβ Μαζαρί.