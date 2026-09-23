Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό και αύριο

Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες και αύριο Πέμπτη (24/9) και από τις δυο εισόδους του.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 11,5 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 11,5 mm.

Καθώς οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για τη λειτουργία του από την αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώθηκε το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού για αύριο με την υποσημείωση ότι σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για βελτίωση του καιρού θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.