Συνελήφθη 17χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Μεταμόρφωση

Στα χέρια αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έπεσε 17χρονος στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, προχθές το βράδυ, αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή, έκριναν ύποπτο τον κατηγορούμενο και σε έλεγχο που του έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, 510 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 280 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.