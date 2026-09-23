Χριστοδουλίδης κατά Ερντογάν από τον ΟΗΕ: “Μέγιστη υποκρισία – Αν επικαλείστε τον Χάρτη του ΟΗΕ, εφαρμόστε τον”

Σκληρή απάντηση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ο πρόεδρος της Κυπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατηγορώντας την Τουρκία για «μέγιστη υποκρισία» στο Κυπριακό και καλώντας ευθέως τον Τούρκο πρόεδρο να επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Αναφερόμενος στην ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στάθηκε ιδιαίτερα στις αναφορές του Τούρκου προέδρου στο διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών.

«Άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία του προέδρου Ερντογάν χθες: αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Εντούτοις, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο. Μέγιστη υποκρισία», είπε ο Κύπριος πρόεδρος.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην επίκληση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τον Ερντογάν, τονίζοντας ότι οι πολιτικοί κρίνονται από τις πράξεις τους.

«Κύριε Ερντογάν, εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη βάση για την επίλυση του Κυπριακού, ξεκαθάρισε ότι αυτή έχει ήδη καθοριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και απέρριψε το ενδεχόμενο διχοτόμησης.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει καθορίσει το πλαίσιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το πλαίσιο αυτό, μιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα παραμένει η μοναδική βάση επί της οποίας πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική λύση. Παραμένω πλήρως προσηλωμένος στην επίτευξη μιας συνολικής λύσης».

Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε «έτοιμος για την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017, αξιοποιώντας το ουσιαστικό έργο που έχει ήδη επιτελεστεί, εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών».

«Η κοινή βάση υπάρχει: τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, καθώς και το δίκαιο, οι αξίες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτό που απαιτείται πλέον είναι πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές και επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

«Να εμπλακούμε σοβαρά. Να οικοδομήσουμε πάνω στο έργο που έχει ήδη επιτευχθεί και να καταλήξουμε σε μια λύση που θα επανενώσει τη χώρα μας και τον λαό μας. Μια λύση που θα επιτρέπει στους Ελληνοκύπριους, στους Τουρκοκύπριους, στους Μαρωνίτες, στους Αρμένιους και στους Λατίνους να ζουν μαζί με Ειρήνη, Ασφάλεια και Ευημερία» ανέφερε.

Στη συνέχεια επανέλαβε την απόλυτη δέσμευσή του στην επανένωση της Κύπρου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τη διχοτόμηση.

«Από την πλευρά μου, επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, δηλώνω απόλυτα δεσμευμένος. Διότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Δεν μπορεί και δεν θα είναι αυτό το μέλλον της πατρίδας και του λαού μου. Ποτέ. Η αποφασιστικότητά μας να επανενώσουμε το νησί μας είναι ακλόνητη».

Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα τόσο προς τους Τουρκοκύπριους όσο και προσωπικά προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Συνεπώς, καλώ τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μου να αντιληφθούν το κοινό μας μέλλον ως μια μοναδική ευκαιρία για ευημερία. Και καλώ τον Πρόεδρο Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ» κατέληξε ο πρόεδρος της Κύπρου.