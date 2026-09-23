Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό στην περιφέρεια Ντονέτσκ
Φωτογραφία αρχείου
THESTIVAL TEAM
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού στην κοινότητα Ολεξάντριβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.
Ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν τέσσερις βόμβες στην Ολεξάντριβκα, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη Κραματόρσκ.
Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς επτά άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια – μεταξύ αυτών δυο παιδιά.
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