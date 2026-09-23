Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ

Το ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων είναι «ψευδές», όπως δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που χαρακτήρισε «fake news» το δημοσίευμα του Politico, είπε ότι η πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια προσωρινή, καθολική απαγόρευση στις εξαγωγές, δεν είναι σωστή.