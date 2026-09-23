Καρέτσας για Κωνσταντέλια: “Θα πρέπει να περιμένουμε έξι μήνες μίνιμουμ…”

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν ο μεγάλος άτυχος για τη φετινή Ντόρτμουντ, αφού μόλις στη δεύτερη του συμμετοχή, και πρώτη του στη Μπουντεσλίγκα, υπέστη ρήξη χιαστού, και θα παραμείνει στα «πιτς» για το μεγαλύτερο κομμάτι της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μίλησε για τον σοβαρό τραυματισμό του συμπαίκτη και φίλου του, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως βρήκαν πολύ εύκολα πεδίο συνεργασίας, τονίζοντας παράλληλα ότι θα πρέπει πλέον να περιμένουν τουλάχιστον έξι μήνες, για να πατήσουν ξανά μαζί χορτάρι.

«Βρεθήκαμε πολύ εύκολα, παίζαμε πολύ ωραία μπάλα αλλά τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε έξι μήνες μίνιμουμ…», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα.