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Ντόλι Πάρτον: Η τελευταία της επιθυμία και το μοναδικό πρόσωπο που ήθελε κοντά της

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THESTIVAL TEAM

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Μέχρι και τις τελευταίες λεπτομέρειες για το πώς ήθελε να τη θυμούνται οι δικοί της άνθρωποι είχε φροντίσει η Ντόλι Πάρτον. Η εμβληματική τραγουδίστρια, που πέθανε στα 80 της χρόνια πριν από έναν μήνα, είχε ζητήσει να περιοριστούν οι επισκέψεις και να βρίσκεται κοντά της μόνο ένας πολύ στενός κύκλος προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, ο θρύλος της κάντρι μουσικής δεν ήθελε φίλοι και συγγενείς να τη δουν σε εύθραυστη κατάσταση, καθώς επιθυμούσε να διατηρήσουν μια διαφορετική εικόνα της στη μνήμη τους.

Υπήρχε, ωστόσο, μία εξαίρεση: η επί χρόνια κομμώτρια και μακιγιέζ της, Σέριλ Ριντλ. Η Πάρτον ήθελε να είναι περιποιημένη ακόμη και την ώρα του θανάτου της και θεωρούσε δεδομένο ότι η Ριντλ θα αναλάμβανε τα μαλλιά και το μακιγιάζ της. Όπως ανέφεραν πηγές, η τραγουδίστρια είχε αποδεχθεί να βρίσκεται η Ριντλ κοντά της, καθώς γνώριζε ότι ούτως ή άλλως θα ήταν εκείνη που θα επιμελούνταν την εμφάνισή της.


Ο ανιψιός της Πάρτον και μέχρι πρόσφατα επί χρόνια επικεφαλής της ασφάλειάς της, Μπράιαν Σίβερ, ήταν το μοναδικό άλλο πρόσωπο που τη συνάντησε την ημέρα του θανάτου της. Σε όλους τους υπόλοιπους, ακόμη και στα αδέλφια της Πάρτον, δεν επετράπη να την επισκεφθούν.

Κατά την τελευταία του επίσκεψη, η Πάρτον φέρεται να επανέλαβε στον Σίβερ ότι ήθελε ο ίδιος να ανακοινώσει δημόσια τον θάνατό της. Σύμφωνα με το TMZ, την τελευταία ημέρα της ζωής της εκείνος έγραψε την ανακοίνωση και μαγνητοσκόπησε το σχετικό μήνυμα στο στούντιό της.

Πηγή: protothema.gr

Ντόλι Πάρτον

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