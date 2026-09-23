Θεσσαλονίκη: Πέθανε η δημοσιογράφος Όλγα Γκάλη

Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή, έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πάντα χαμογελαστή και ευπροσήγορη, μέχρι τις τελευταίες ημέρες της εργασίας της, η συνάδελφος, που εντάχθηκε στο δυναμικό του ΑΠΕ-ΜΠΕ τα προηγούμενα χρόνια -αρχικά στον ραδιοφωνικό του σταθμό, «Πρακτορείο FM 104,9» και μετέπειτα στη σύνταξη ειδήσεων- υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια επί δεκαετίες, έχοντας εργαστεί σε διάφορα μέσα: στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης επί πολλά χρόνια, στο εκδοτικό συγκρότημα «Μακεδονία-Θεσσαλονίκη», στις εφημερίδες «Πρώτο Θέμα» και «Καρφίτσα» και σε τοπικούς ειδησεογραφικούς ιστοτόπους, ενώ είχε συνεργασία και με κυπριακά μέσα.

Ήταν παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Κλείτο Καρκανιά.

Η οικογένεια του ΑΠΕ-ΜΠΕ με ανακοίνωσή του εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια της συναδέλφου και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της.