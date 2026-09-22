Ναυτία κίνησης: Γιατί ζαλιζόμαστε όταν καθόμαστε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου

Σας έχει τύχει να νιώσετε ζαλάδα ή ναυτία όταν κάθεστε στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου σ’ ένα ταξίδι ή έστω σε μια κοντινή διαδρομή; Πρόκειται για ένα αρκετά δυσάρεστο συναίσθημα που εμφανίζεται όταν είστε συνεπιβάτης σ’ ένα αυτοκίνητο και αυτή είναι η λεγόμενη ναυτία κίνησης. Μια συχνή κατάσταση που εμφανίζεται όταν βρίσκεστε σε κίνηση, όπως όταν ταξιδεύετε με κάποιο όχημα, ενώ το σώμα σας παραμένει σχετικά ακίνητο.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, κρύο ιδρώτα ή πονοκέφαλο. Ευτυχώς, υπάρχουν τρόποι να προλάβετε τη ναυτία λόγω κίνησης ή να ανακουφίσετε τα συμπτώματά της.

Τι είναι η ναυτία κίνησης;

Η ναυτία λόγω κίνησης είναι μια κατάσταση που εμφανίζεται όταν τα μάτια, το εσωτερικό αυτί και το σώμα στέλνουν αντικρουόμενα μηνύματα στον εγκέφαλο. Μπορεί να εμφανιστεί όταν το σώμα σας παραμένει ακίνητο, αλλά μετακινείστε με κάποιο όχημα, όπως όταν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο ή στέκεστε στο κατάστρωμα ενός πλοίου, όπως σημειώνει η Cleveland Clinic στην έρευνά της.

Ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν ένα είδος ναυτίας λόγω κίνησης όταν παίζουν βιντεοπαιχνίδια ή παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (virtual motion sickness ή VMS). Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, κρύο ιδρώτα ή πονοκέφαλο. Ευτυχώς, υπάρχουν τρόποι να προλάβετε τη ναυτία λόγω κίνησης ή να ανακουφίσετε τα συμπτώματά της.

Συμπτώματα και αιτίες

Τα συνηθισμένα συμπτώματα της ναυτίας λόγω κίνησης είναι η ναυτία και ο έμετος, η αυξημένη σιελόρροια, η κόπωση, η γρήγορη αναπνοή και η εφίδρωση. Η μετακίνηση με όχημα ή πλοίο μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως ναυτία και έμετο, κόπωση και γρήγορη αναπνοή. Ποια είναι τα συμπτώματα της ναυτίας λόγω κίνησης; Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σταδιακά ή όλα μαζί. Τα συνηθέστερα περιλαμβάνουν:

Ζάλη.

Κόπωση.

Πονοκέφαλο.

Ευερεθιστότητα.

Ναυτία και έμετο.

Γρήγορη αναπνοή ή την αίσθηση ότι χρειάζεστε βαθιές ανάσες.

Περισσότερη σιελόρροια από το συνηθισμένο.

Εφίδρωση, ιδιαίτερα κρύο ιδρώτα.

Τι προκαλεί τη ναυτία κίνησης;

Η ναυτία κίνησης εμφανίζεται όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα μηνύματα από τα μέρη του σώματος που αντιλαμβάνονται την κίνηση: τα μάτια, το εσωτερικό αυτί, τους μύες και τις αρθρώσεις.

Για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε με ένα όχημα. Τα μάτια σας αντιλαμβάνονται την κίνηση, επειδή βλέπετε πινακίδες, δέντρα και άλλα ακίνητα αντικείμενα να εμφανίζονται μπροστά σας και στη συνέχεια να χάνονται από το οπτικό σας πεδίο. Έτσι, στέλνουν στον εγκέφαλο το μήνυμα ότι κινείστε.

Το εσωτερικό αυτί και οι νευρικές απολήξεις στους μύες και τις αρθρώσεις σας, που αντιλαμβάνονται ότι κάθεστε ακίνητοι, στέλνουν στον εγκέφαλο το μήνυμα ότι δεν κινείστε. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα αντικρουόμενα μηνύματα και έτσι αρχίζετε να αισθάνεστε ναυτία ή να ιδρώνετε.



Ποια πράγματα προκαλούν ναυτία κίνησης;

Μπορεί να εμφανίσετε ναυτία λόγω κίνησης οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις αισθήσεις σας και τον εγκέφαλο, όπως: Παιχνίδια σε λούνα παρκ. Παιχνίδια σε βιντεοπαιχνίδια ή καθηλωτικά παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας. Ταξίδι με αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή πλοίο.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;

Η κατάσταση είναι πιθανότερο να επηρεάσει παιδιά ηλικίας 2 έως 12 ετών σε σχέση με τους ενήλικες. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι:

Οικογενειακό ιστορικό ναυτίας κίνησης.

Παθήσεις του εσωτερικού αυτιού, όπως ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσης (BPPV).

Η έμμηνος ρύση.

Ημικρανίες.

Νόσος του Πάρκινσον.

Εγκυμοσύνη.

Ποιες είναι οι επιπλοκές;

Γενικά, η ναυτία κίνησης δεν προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, οι άνθρωποι συνεχίζουν να αισθάνονται ναυτία και να κάνουν εμετό ακόμη και όταν δεν βρίσκονται σε κάποιο όχημα ή δεν κάνουν κάποια δραστηριότητα που προκαλεί κίνηση. Ο υπερβολικός έμετος μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση και χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση).

Πώς διαγιγνώσκεται η ναυτία κίνησης;

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εξετάσεις για τη διάγνωση της ναυτίας κίνησης. Ο γιατρός μπορεί να πραγματοποιήσει μια κλινική εξέταση και να ελέγξει τα αυτιά σας. Θα σας ρωτήσει για τα συμπτώματά σας και πότε ξεκίνησαν.

Αντιμετώπιση και θεραπεία

Μπορεί να μην μπορείτε να εξαφανίσετε εντελώς τα συμπτώματα, όμως οι παρακάτω συμβουλές μπορεί να σας βοηθήσουν να αισθανθείτε καλύτερα: Βγείτε στον καθαρό αέρα: Αν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο, ανοίξτε το παράθυρο. Αν βρίσκεστε σε αεροπλάνο, στρέψτε τους αεραγωγούς ώστε να φυσά δροσερός αέρας προς το μέρος σας.

Αλλάξτε το βλέμμα σας: Αν διαβάζετε, αφήστε το βιβλίο, το κινητό ή το tablet και κοιτάξτε μακρινά αντικείμενα ή τον ορίζοντα. Ξαπλώστε προς τα πίσω: Αν μπορείτε, γείρετε το κάθισμά σας προς τα πίσω και κλείστε τα μάτια σας. Πιείτε κάτι: Μικρές γουλιές τσάι με τζίντζερ ή ginger ale μπορεί να ανακουφίσουν το στομάχι. Δοκιμάστε κάτι γλυκό: Καραμέλες μέντας ή τζίντζερ μπορεί να σας κάνουν να αισθανθείτε καλύτερα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ειδικά γυαλιά ή βραχιόλια για τη ναυτία λόγω κίνησης: Παρότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένες ιατρικές έρευνες που να αποδεικνύουν ότι τα ειδικά γυαλιά ή βραχιόλια λειτουργούν, ορισμένοι άνθρωποι αναφέρουν ότι ανακουφίζουν τα συμπτώματα. Κάντε ένα διάλειμμα: Αν παίζετε βιντεοπαιχνίδια ή παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας, απομακρυνθείτε από το παιχνίδι αν αισθανθείτε ναυτία ή άλλα συμπτώματα VMS.

Όπως συμβαίνει στους περισσότερους ανθρώπους, τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μόλις κατεβείτε από το αεροπλάνο ή το πλοίο ή βγείτε από το αυτοκίνητο.

Μπορώ να προλάβω τη ναυτία κίνησης;

Μπορεί να μην μπορείτε να την αποφύγετε εντελώς, όμως ένας μικρός προγραμματισμός μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα να εμφανίσετε έντονα συμπτώματα. Για παράδειγμα, επιλέξτε μια θέση που σας επιτρέπει να κοιτάτε προς την κατεύθυνση της κίνησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς, η θέση όπου κάθεστε μπορεί να βοηθήσει. Παρακάτω είναι ορισμένες προτεινόμενες θέσεις:

Πλοίο: Καθίστε στο κέντρο του πλοίου, στο επάνω κατάστρωμα.

Λεωφορείο: Επιλέξτε θέση δίπλα στο παράθυρο.

Αυτοκίνητο: Καθίστε στη θέση του συνοδηγού.

Κρουαζιερόπλοιο: Κλείστε καμπίνα προς την πλώρη ή στο κέντρο του πλοίου. Αν μπορείτε, επιλέξτε καμπίνα σε χαμηλότερο επίπεδο, πιο κοντά στην επιφάνεια του νερού.

Αεροπλάνο: Επιλέξτε θέση κοντά στα φτερά.

Τρένο: Επιλέξτε θέση δίπλα στο παράθυρο, με φορά προς την κατεύθυνση της κίνησης.

Ποια φάρμακα βοηθούν στην πρόληψη της ναυτίας λόγω κίνησης;

Θα βοηθούσε να ταξιδέψω με άδειο στομάχι;

Πιθανότατα όχι. Μπορεί να αισθανθείτε ναυτία ακόμη και όταν δεν υπάρχει πολύ φαγητό στο στομάχι σας. Μπορεί να βοηθήσει να κάνετε τα εξής πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας: Πίνετε άφθονο νερό. Προετοιμάστε το στομάχι σας τρώγοντας ένα ελαφρύ γεύμα που περιλαμβάνει τροφές με χαμηλά λιπαρά και ήπιες, αμυλούχες τροφές. Μην καπνίζετε και μην καταναλώνετε αλκοολούχα ποτά, τα οποία μπορεί να ερεθίσουν το στομάχι σας. Η ναυτία κίνησης δεν αποτελεί σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. Ωστόσο, μιλήστε με έναν γιατρό εάν έχετε: Χρόνια, επίμονη ναυτία ή εμετούς. Συμπτώματα ναυτίας κίνησης όταν δεν συμμετέχετε σε κάποια δραστηριότητα που περιλαμβάνει κίνηση. Ενδείξεις αφυδάτωσης.

Όπως επισημαίνει η Cleveland Clinic, η ναυτία λόγω κίνησης μπορεί να κάνει ένα ταξίδι πραγματικά δυσάρεστο και να σας στερήσει τη χαρά από ένα βιντεοπαιχνίδι ή ένα καθηλωτικό παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας. Ευτυχώς, υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να την προλάβετε ή να ανακουφίσετε τα συμπτώματά της.

Αν είστε επιρρεπείς στη ναυτία κίνησης, μιλήστε με τον γιατρό σας σχετικά με τρόπους πρόληψης, καθώς και για το τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που εμφανίσετε συμπτώματα.

Πηγή: instyle.gr