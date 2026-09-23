Πεζεσκιάν από ΟΗΕ: Το Ιράν δεν θα παραδοθεί, είμαστε θύματα τρομοκρατίας

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ότι η χώρα του είναι «θύμα τρομοκρατίας», αναφερόμενος στην στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος «δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία και νομικό πλαίσιο», όπως είπε.

Παράλληλα τόνισε πως το Ιράν δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει στη διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση.

Η Ισλαμική Δημοκρατία χρειάζεται να είναι ισχυρή για να αντισταθεί στις ΗΠΑ και στους εχθρούς της, είπε, σημειώνοντας πως η στρατιωτική δύναμη του Ιράν είναι αμυντική και λέγοντας πως «ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να μάθει ότι οι απειλές ενώνουν το ιρανικό έθνος».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ιρανού προέδρου η αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα.