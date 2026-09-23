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Εργασίες επισκευής- ανόρθωσης φρεατίου αύριο στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από την ΠΚΜ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Εργασίες επισκευής- ανόρθωσης φρεατίου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στη Χ.Θ. 42,50 της Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Έδεσσα, με μερικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

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