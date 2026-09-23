Το Ιράν ακυρώνει διεθνείς πτήσεις του μετά την έναρξη ισχύος των νέων κυρώσεων από τις ΗΠΑ

Ξεκίνησε από σήμερα (23.09.2026) η εφαρμογή των κυρώσεων από τις ΗΠΑ με αποτέλεσμα οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Ιράν να προχωρήσουν σε ακυρώσεις διεθνών πτήσεων, όπως προβλεπόταν από τις ανακοινώσεις των χωρών της Μέσης Ανατολής.

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων είναι ακόμη είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, ωστόσο, δεν καθηλώθηκαν όλα τα αεροπλάνα των αεροπορικών εταιρειών του Ιράν. Ένα αεροσκάφος της Mahan Air, ένας από τους δύο κύριους διεθνείς αερομεταφορείς, προσγειώθηκε στην Κίνα γύρω στις 11:40 ώρα Ελλάδας. Χθες Τρίτη, το Πεκίνο απέρριψε τις απειλές των ΗΠΑ για κυρώσεις εναντίον οποιουδήποτε διατηρεί δεσμούς με τον ιρανικό αεροπορικό κλάδο, απορρίπτοντας τα μέτρα ως «παράνομα μονομερή».

Με αυτές τις άνευ προηγουμένου νέες κυρώσεις, οι ΗΠΑ στοχεύουν να αυξήσουν περαιτέρω την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη.

Στις αρχές του μήνα, η αμερικανική κυβέρνηση έβαλε στη «μαύρη λίστα» όλον τον τομέα των αερομεταφορών του Ιράν και απείλησε ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε όποιον οργανισμό συνεργάζεται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, με στόχο να τις παραλύσει «σε όλο τον κόσμο». Οι κυρώσεις έχουν ήδη κάποιες επιπτώσεις.

Η Mahan Air ανακοίνωσε την αναστολή όλων των πτήσεών της προς τη γειτονική Τουρκία κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών. Σήμερα, ένα μεγάλο ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Τεχεράνη δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι πτήσεις προς Βαγδάτη (Ιράκ), Μουσκάτ (Ομάν), Κατάρ, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν ανεστάλησαν και ότι δεν πωλούνται εισιτήρια.

«Η κατάσταση είναι ασταθής και δεν πουλάμε εισιτήρια αυτή τη στιγμή, υπό τον φόβο ακυρώσεων», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας ταξιδιωτικός πράκτορας, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το Ιράν διαθέτει συνολικά 27 αεροπορικές εταιρείες, οι περισσότερες από τις οποίες εκτελούν εσωτερικές πτήσεις. Η Iran Air, ο εθνικός αερομεταφορέας και η Mahan Air, μια ιρανική ιδιωτική εταιρεία, είναι οι δύο κύριες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, που εξυπηρετούν κυρίως γειτονικές χώρες, αλλά και τη Ρωσία και την Κίνα.

Η Iran Air σε ανακοίνωσή της που εξέδωσε χθες πριν από την έναρξη ισχύος των κυρώσεων τόνισε ότι δεν είχε λάβει επίσημες οδηγίες από την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν ή το Ιράκ που να της απαγορεύουν να εξυπηρετεί αυτές τις χώρες που συνορεύουν με το Ιράν.

Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία δεν φαινόταν να έχει σήμερα προγραμματισμένες πτήσεις προς αναχώρηση από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αεροδρομίου.

Εκτός από την Κίνα, όλες οι πτήσεις που αναγράφονται για αναχωρήσεις και αφίξεις πραγματοποιήθηκαν από μικρότερες αεροπορικές εταιρείες.

Οι πτήσεις προς την Κωνσταντινούπολη και το Βαν στην Τουρκία, τη Νατζάφ στο Ιράκ και το Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν μεταξύ αυτών που αναφέρονται για αναχωρήσεις και αφίξεις, αλλά καμία δεν πραγματοποιήθηκε από τη Mahan Air ή την Iran Air.

Αρκετές χώρες έχουν ήδη λάβει μέτρα σε απάντηση στις ανακοινώσεις των ΗΠΑ.

Η Γεωργία απαγόρευσε όλες τις ιρανικές πτήσεις από το έδαφός της τη Δευτέρα, όπως και το Ομάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ανέφεραν επίσης τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Μουσκάτ.

Στο Ιράκ, οι αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, αλλά το αεροδρόμιο της Βαγδάτης είναι κλειστό για ιρανικά αεροσκάφη, και πηγές, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτερου κυβερνητικού αξιωματούχου, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Βαγδάτη θα συμμορφωθεί με την απαγόρευση των ΗΠΑ.

Η ιρανική Πολιτική Αεροπορία ελπίζει να ανακατευθύνει τις πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Νατζάφ, μιας ιερής πόλης στο κεντρικό Ιράκ, που είναι δημοφιλής στους Ιρανούς προσκυνητές, τόνισε εκπρόσωπός της σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ιρανικός αεροπορικός κλάδος υπόκειται σε διάφορες κυρώσεις εδώ και χρόνια. Οι ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου είχαν προκαλέσει το πλήρες κλείσιμο του ιρανικού εναέριου χώρου.

Οι πτήσεις έχουν έκτοτε επαναληφθεί εν μέρει, αλλά μόνο ιρανικές εταιρείες επιτρέπεται επί του παρόντος να εκτελούν πτήσεις εκτός Ιράν