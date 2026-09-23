Πρ. Αισθητικών Β. Ελλάδας: Αγοράζουν μηχανήματα για επεμβατικές θεραπείες από το διαδίκτυο, χωρίς έλεγχο

“Αυτή τη στιγμή μπορείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε μηχάνημα αισθητικής, ακόμα και επεμβατικών θεραπειών και δεν θα σας ρωτήσει κανένας επιχειρηματίας, ούτε έμπορος, τι χαρτιά έχετε. Δίνουν μηχανήματα χωρίς ελέγχους, τα οποία τοποθετούνται ακόμα και σε σπίτια, χωρίς την κατάλληλη άδεια».

Αυτό γνωστοποίησε μιλώντας στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης Status 107,7 και στην εκπομπή Τάδε Έφη, η πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Β. Ελλάδας, Εύη Μωυσόγλου.

«Δεν υπάρχει θεσμοθετημένος έλεγχος για την πορεία του μηχανήματος. Πρέπει να μπορεί να ελέγχεται και να φαίνεται η διαδρομή του. Με πολύ λίγα χρήματα, χωρίς έμπορο, αγοράζουν φθηνά τα πάντα, όπως μηχανήματα λέιζερ για αντιγήρανση, αποτρίχωση, ακόμα και για επεμβατικές θεραπείες, όπως δυνατό Fractioval», τόνισε η κ. Μωύσογλου.

Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τους ελέγχους στους χώρους αισθητικής η κ. Μωυσόγλου ανέφερε ότι αυτοί γίνονται μόνο όταν ανοίγει η επιχείρηση και σχεδόν ποτέ μετά, παρά μόνο αν υπάρξει καταγγελία.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι αισθητικής στη Θεσσαλονίκη που πρέπει να ελέγχουν. Δεν μπορούμε όμως να τους ελέγξουμε όλους. Έχουμε το δικαίωμα να πηγαίνουμε και να κάνουμε ελέγχους, αλλά δεν θα σας κρυφτώ, δεν μπορούμε να πάμε. Πηγαίνουμε όμως όπου υπάρχουν καταγγελίες».

«Η επιτροπή που κάνει τους έλεγχους είναι τριμελής και αποτελείται από έναν γιατρό της περιφέρειας, από έναν γιατρό δερματολόγο που έχει οριστεί από τον ιατρικό σύλλογο και έναν αισθητικό κοσμετολόγο από τον σύλλογο αισθητικών. Εμείς είχαμε πάρα πολλούς ελεγκτές από το σύλλογο μας αλλά ήταν εθελοντές, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονταν . Παραιτούνται συνέχεια. Δεν έχουμε ελεγκτές και τα παράπονά μας στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο δεν εισακούστηκαν», κατέληξε η κ. Μωυσόγλου.