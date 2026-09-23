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Χαλκιδική: Τροχαίο με μετωπική δύο ΙΧ – Τρεις τραυματίες

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 11:30, στο 79ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Ιερισσού, στο ύψος του Παλαιοχωρίου.

Στο ένα όχημα επέβαιναν μία 79χρονη οδηγός και μία 87χρονη συνεπιβάτιδα, ενώ στο δεύτερο όχημα επέβαινε μία 27χρονη οδηγός.

Και οι τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι ελαφρά τραυματίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μετωπική σύγκρουση διερευνώνται.

Τροχαίο ατύχημα Χαλκιδική

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