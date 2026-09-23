Χατζηδάκης: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Την άμεση ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τον οδικό άξονα Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια η δημοπράτηση του έργου ανήγγειλε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στη Φλώρινα, στο πλαίσιο περιοδείας στη Δυτική Μακεδονία. Ο Κωστής Χατζηδάκης ενημερώθηκε επίσης για την πρόοδο στα σημαντικότερα έργα υποδομής και τις ιδιωτικές επενδύσεις που υλοποιούνται στην περιοχή.

Ειδικότερα, για τον οδικό άξονα Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό, έργο προϋπολογισμού 113 εκατ. ευρώ ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε:

«Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τρέξει ένα σημαντικό, μεγάλο έργο τον άξονα Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό το οποίο έχει προϋπολογισμό 113 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Για το έργο αυτό έχει ληφθεί απόφαση στην Αρμόδια Διϋπουργική Επιτροπή στην οποία προεδρεύω προσωπικά και είναι ένα έργο επίσης για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός όταν πρόσφατα επισκέφθηκε την περιοχή. Θέλω να σας πω σήμερα ότι το έργο θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση. Περιμένουμε να κλείσει η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έβδομου κόμβου και πιστεύω ότι σε λίγους μήνες θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση αυτού του έργου. Επιχειρούμε γενικά να μην δίνουμε υποσχέσεις αλλά να μιλάμε με έργα. Αυτό θέλουν οι πολίτες σε όλη την Ελλάδα και πιστεύω αυτό θέλουν και αυτό δικαιούνται κυρίως οι πολίτες στη Δυτική Μακεδονία».

Νωρίτερα ο Κωστής Χατζηδάκης επισκέφθηκε την βιομηχανία προηγμένων σύνθετων υλικών B&T Composites στη Φλώρινα, που απασχολεί 55 εργαζομένους και εξάγει το 98% της παραγωγής της. Η εταιρεία παράγει εξαρτήματα από ανθρακονήματα και υαλονήματα για βιομηχανικές, αεροδιαστημικές, αμυντικές, ναυτιλιακές και ενεργειακές εφαρμογές και έχει λάβει επενδυτική ενίσχυση μέσω του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για εγκατάσταση νέας ρομποτικής γραμμής που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2026. Σε δηλώσεις του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε: «Είχα τη χαρά να επισκεφθώ μια πολύ καινοτόμο επιχείρηση, όχι μόνο με τοπικά ή ελληνικά δεδομένα, αλλά με ευρωπαϊκά δεδομένα, την B&T Composites. Η οποία νομίζω πρέπει να μας κάνει περήφανους γιατί είναι στην αιχμή των νέων τεχνολογιών και είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαγωγική επιχείρηση. Είμαι βέβαιος ότι αν συνεχίσει στα ίδια βήματα μπορεί όχι μόνο να κρατήσει νέους επιστήμονες εδώ στη Φλώρινα αλλά να φέρει και επιστήμονες από άλλες περιοχές της χώρας».

Ο Kωστής Χατζηδάκης επισκέφθηκε επίσης το κολυμβητήριο της Φλώρινας, έργο που ενώ είχε ολοκληρωθεί το 2006, δεν είχε τεθεί σε λειτουργία λόγω ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων, η επίλυση των οποίων δρομολογήθηκε από το 2019 – 2020. Ενημερώθηκε επίσης για την πρόοδο κατασκευής των δικτύων ύδρευσης και φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας. Όπως δήλωσε σχετικά: «Επισκεφθήκαμε το κολυμβητήριο στη Φλώρινα το οποίο είναι ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα. Κλείνει όμως ευτυχώς και επιτέλους μπορώ να πω ότι θα παραδοθεί στους πολίτες και στα νέα παιδιά στους επόμενους μήνες. Χάρηκα να μάθω θετικές εξελίξεις για τα έργα της ύδρευσης της Φλώρινας αλλά και της σύνδεσης της Φλώρινας με το φυσικό αέριο. Απομένουν ειδικά με τη σύνδεση του φυσικού αερίου να γίνουν και άλλα πράγματα αλλά είναι μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης πολύ σημαντική. Όπως σημαντική είναι και η πρωτοβουλία να προχωρήσουν τα έργα σε σχέση με το χιονοδρομικό κέντρο».

«Το καλοκαίρι που είχα ξαναέρθει, παρουσίασα 16 έργα τα οποία έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια και άλλα 16 έργα και πρωτοβουλίες που θα ολοκληρωθούν στους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος της χρονιάς», κατέληξε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. «Στη Δυτική Μακεδονία χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι, όχι με λόγια αλλά με έργα, να δώσουμε προτεραιότητα στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας».