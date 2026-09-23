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Η Τεχεράνη απειλεί να παραλύσει τα αεροδρόμια γειτονικών χωρών αν αυτές διακόψουν ιρανικές πτήσεις

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THESTIVAL TEAM

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Αν γειτονικές χώρες συνεργαστούν με τις ΗΠΑ διακόπτοντας τις ιρανικές πτήσεις, η Τεχεράνη θα διασφαλίσει ότι τα αεροδρόμιά τους δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν, προειδοποίησε σήμερα σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Ιράν αναγκάστηκαν να ακυρώσουν διεθνείς πτήσεις σήμερα, πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων αμερικανικών κυρώσεων. Στις αρχές του μήνα, η αμερικανική κυβέρνηση έβαλε στη «μαύρη λίστα» όλον τον τομέα των αερομεταφορών του Ιράν και απείλησε ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε όποιον οργανισμό συνεργάζεται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, με στόχο να τις παραλύσει «σε όλο τον κόσμο».

Την Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι από σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου «οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να πετούν» πουθενά στον κόσμο. Όταν προσγειώνονται τα ιρανικά αεροσκάφη, οι άλλες χώρες «δεν θα μπορούν να τα εφοδιάζουν με καύσιμα, δεν θα μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας στην προσγείωση (…) διαφορετικά θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου», είπε.

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