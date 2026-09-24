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Σερβία – Ελλάδα: Βασικοί Ζαφείρης-Ζίβκοβιτς

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THESTIVAL TEAM

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Η Εθνική Ελλάδος σε λίγη ώρα αντιμετωπίζει την Σερβία στο Βελιγράδι για την 1η αγωνιστική του Nations League, με τις ενδεκάδες των δύο ομάδων να γίνονται γνωστές.

Στο βασικό σχήμα της «γαλανόλευκης» θα βρεθεί ο Χρήστος Ζαφείρης, που θα τεθεί αντιμέτωπος με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που επίσης πήρε φανέλα βασικού.

Σε σχηματισμό πιθανότατα 4-2-3-1 παρατάσσει την Γαλανόλευκη ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ξεκινώντας τον Μπάμπη Κωστούλα πίσω από τον Παυλίδη που θα βρίσκεται στην κορυφή.

Στο τέρμα ο Τζολάκης, με αμυντική τετράδα τους Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο, Βαγιαννίδη, οι δύο του κέντρου θα είναι οι Ζαφείρης, Κουρμπέλης, με τους Τζόλη-Καρέτσα στα δύο άκρα της επίθεσης.

Για την Σερβία ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Σίμιτς, Εράκοβιτς, Πάβλοβιτς και Κόστιτς στην άμυνα. Στο κέντρο ξεκινούν οι Σέργκεϊ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και Μαξίμοβιτς, με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τσβέτκοβιτς στα πλάγια. Τέλος, ο Τάντιτς βρίσκεται πίσω από τον Λούκα Γιόβιτς

Αντρίγια Ζίβκοβιτς Χρήστος Ζαφείρης

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