Θεσσαλονίκη: Η πρώτη εκτίμηση για τον θάνατο του διευθυντή της Νευρολογικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Συγκλονίζει ο ξαφνικός θάνατος του διευθυντή της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη εκτίμηση της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε έδειξε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια ενώ για την πλήρη εικόνα αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.



Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του. Τη σορό του, εντόπισαν οι συνάδελφοί του, οι οποίοι κάλεσαν έντρομοι την Αστυνομία.