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Θεσσαλονίκη: Η πρώτη εκτίμηση για τον θάνατο του διευθυντή της Νευρολογικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συγκλονίζει ο ξαφνικός θάνατος του διευθυντή της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη εκτίμηση της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε έδειξε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια ενώ για την πλήρη εικόνα αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του. Τη σορό του, εντόπισαν οι συνάδελφοί του, οι οποίοι κάλεσαν έντρομοι την Αστυνομία.

424 Στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

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