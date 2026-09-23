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Χαμός σε πτήση από Ηράκλειο: 52χρονος επιτέθηκε σε συνεπιβάτες και μέλη του πληρώματος

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πτήση που επρόκειτο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ηρακλείου με προορισμό το Βουκουρέστι, όταν ένας 52χρονος Ρουμάνος επιβάτης επιτέθηκε σε συνεπιβάτες του και μέλη του πληρώματος του αεροπλάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν ακόμη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και προετοιμαζόταν για την αναχώρησή του.

Ο 52χρονος φέρεται να άρχισε να προκαλεί ένταση και φασαρία στην καμπίνα, στρεφόμενος τόσο εναντίον μελών του πληρώματος όσο και άλλων επιβατών. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιθετική, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στο αεροσκάφος.

Μπροστά στην κατάσταση που είχε δημιουργηθεί και καθώς δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η απογείωση, ο κυβερνήτης ζήτησε την απομάκρυνση του 52χρονου από την πτήση.

Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση και ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε εκτός του αεροσκάφους με χειροπέδες.

Μετά την απομάκρυνσή του η διαδικασία αναχώρησης συνεχίστηκε κανονικά. Η πτήση απογειώθηκε τελικά από το Ηράκλειο με προορισμό το Βουκουρέστι, χωρίς να σημειωθεί νέο περιστατικό, με μικρή καθυστέρηση.

Ηράκλειο Πτήση

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