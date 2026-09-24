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Στη “μάχη” του Nations League η Εθνική Ελλάδος, αντιμετωπίζει σήμερα την Σερβία – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

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THESTIVAL TEAM

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Η Εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα, Πέμπτη στη μάχη του Nations League αντιμετωπίζοντας τη Σερβία εκτός έδρας.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τον ALPHA.

Η «Γαλανόλευκη» συμμετέχει στην Α’ κατηγορία της διοργάνωσης και στον όμιλό της βρίσκονται η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία. Πρώτος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι η Σερβία στο Βελιγράδι.

Στη συνέχεια, η Εθνική έχει διαδοχικά παιχνίδια απέναντι σε Γερμανία και Ολλανδία, σε ένα πρόγραμμα με συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

  • 24 Σεπτεμβρίου: Σερβία – Ελλάδα, 21:45
  • 27 Σεπτεμβρίου: Γερμανία – Ελλάδα,
  • 1 Οκτωβρίου: Ελλάδα – Ολλανδία,
  • 4 Οκτωβρίου: Ελλάδα – Γερμανία,
  • 13 Νοεμβρίου: Ολλανδία – Ελλάδα,
  • 16 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Σερβία,

Οι διεθνείς πραγματοποίησαν την Τρίτη (22/09) την τελευταία τους προπόνηση επί ελληνικού εδάφους, στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο σκέλος της προετοιμασίας χωρίς προβλήματα.

Διαιτητής στον αγώνα της πρεμιέρας ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ, από την ελίτ κατηγορία της UEFA.

Εθνική Ελλάδας Σερβία

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