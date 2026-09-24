Στη “μάχη” του Nations League η Εθνική Ελλάδος, αντιμετωπίζει σήμερα την Σερβία – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Η Εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα, Πέμπτη στη μάχη του Nations League αντιμετωπίζοντας τη Σερβία εκτός έδρας.
Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τον ALPHA.
Η «Γαλανόλευκη» συμμετέχει στην Α’ κατηγορία της διοργάνωσης και στον όμιλό της βρίσκονται η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία. Πρώτος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι η Σερβία στο Βελιγράδι.
Στη συνέχεια, η Εθνική έχει διαδοχικά παιχνίδια απέναντι σε Γερμανία και Ολλανδία, σε ένα πρόγραμμα με συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
- 24 Σεπτεμβρίου: Σερβία – Ελλάδα, 21:45
- 27 Σεπτεμβρίου: Γερμανία – Ελλάδα,
- 1 Οκτωβρίου: Ελλάδα – Ολλανδία,
- 4 Οκτωβρίου: Ελλάδα – Γερμανία,
- 13 Νοεμβρίου: Ολλανδία – Ελλάδα,
- 16 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Σερβία,
Οι διεθνείς πραγματοποίησαν την Τρίτη (22/09) την τελευταία τους προπόνηση επί ελληνικού εδάφους, στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο σκέλος της προετοιμασίας χωρίς προβλήματα.
Διαιτητής στον αγώνα της πρεμιέρας ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ, από την ελίτ κατηγορία της UEFA.