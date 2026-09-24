Στη “μάχη” του Nations League η Εθνική Ελλάδος, αντιμετωπίζει σήμερα την Σερβία – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η Εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα, Πέμπτη στη μάχη του Nations League αντιμετωπίζοντας τη Σερβία εκτός έδρας.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τον ALPHA.

Η «Γαλανόλευκη» συμμετέχει στην Α’ κατηγορία της διοργάνωσης και στον όμιλό της βρίσκονται η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία. Πρώτος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι η Σερβία στο Βελιγράδι.

Στη συνέχεια, η Εθνική έχει διαδοχικά παιχνίδια απέναντι σε Γερμανία και Ολλανδία, σε ένα πρόγραμμα με συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

24 Σεπτεμβρίου: Σερβία – Ελλάδα, 21:45

Σερβία – Ελλάδα, 21:45 27 Σεπτεμβρίου: Γερμανία – Ελλάδα,

Γερμανία – Ελλάδα, 1 Οκτωβρίου: Ελλάδα – Ολλανδία,

Ελλάδα – Ολλανδία, 4 Οκτωβρίου: Ελλάδα – Γερμανία,

Ελλάδα – Γερμανία, 13 Νοεμβρίου: Ολλανδία – Ελλάδα,

Ολλανδία – Ελλάδα, 16 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Σερβία,

Οι διεθνείς πραγματοποίησαν την Τρίτη (22/09) την τελευταία τους προπόνηση επί ελληνικού εδάφους, στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο σκέλος της προετοιμασίας χωρίς προβλήματα.

Διαιτητής στον αγώνα της πρεμιέρας ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ, από την ελίτ κατηγορία της UEFA.