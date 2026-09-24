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Δήμος Θεσσαλονίκης: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Σοφούλη

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Συνεχίζεται και σήμερα το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, στο τμήμα Β. Όλγας – Γεωργ. Παπανδρέου.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα αποκατασταθεί η οδός Κλαυθμώνος (άνω Πόλη) όπου η ασφαλτόστρωση θα πραγματοποιηθεί τις νυχτερινές ώρες.

Εργασίες ασφαλτόστρωσης Θεσσαλονίκη

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