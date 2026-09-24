Δήμος Θεσσαλονίκης: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Σοφούλη
THESTIVAL TEAM
Συνεχίζεται και σήμερα το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, στο τμήμα Β. Όλγας – Γεωργ. Παπανδρέου.
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα αποκατασταθεί η οδός Κλαυθμώνος (άνω Πόλη) όπου η ασφαλτόστρωση θα πραγματοποιηθεί τις νυχτερινές ώρες.