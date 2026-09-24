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Ρόδος: Γκαφατζής διαρρήκτης ξέχασε τα χρήματα αλλά πήρε το σάντουιτς – Δείτε βίντεο

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Μια διάρρηξη που μάλλον δεν θα μπορούσε να έχει πιο… απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Ρόδο.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, ένας επίδοξος διαρρήκτης εισέβαλε σε κατάστημα, έφτασε μέχρι την ταμειακή μηχανή και κατάφερε να πάρει χρήματα. Κάπου εκεί, όμως, φαίνεται πως το σάντουιτς που κρατούσε στο χέρι του αποδείχθηκε πιο σημαντικό από τη λεία του.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο, λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα ο άνδρας πλησιάζει τη βιτρίνα του καταστήματος και προσπαθεί αρχικά να τη διαρρήξει σπρώχνοντας με δύναμη την τζαμαρία. Μετά από αρκετές προσπάθειες καταφέρνει τελικά να τη σπάσει. Τα κομμάτια από τα γυαλιά πέφτουν πάνω του, όμως εκείνος δεν πτοείται και μπαίνει στο εσωτερικό του καταστήματος.

Κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή, κρατώντας στο ένα χέρι ένα σάντουιτς. Παρότι το ταμείο είναι ξεκλείδωτο, προσπαθεί να ανοίξει το συρτάρι και τελικά καταφέρνει να πάρει τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα. Κάπου εκεί, όμως, συμβαίνει το απρόοπτο. Ο διαρρήκτης βγαίνει από το κατάστημα έχοντας μαζί του τα κέρματα και το σάντουιτς, αλλά αφήνει πίσω του τα χαρτονομίσματα.

Λίγο αργότερα, όπως καταγράφει η κάμερα, κάθεται έξω από το κατάστημα και ανάβει ένα τσιγάρο. Και τότε φαίνεται πως θυμάται τη… σημαντική παράλειψη. Επιστρέφει στο κατάστημα, παίρνει τα χαρτονομίσματα που είχε ξεχάσει, τα μετράει ένα προς ένα και αυτή τη φορά φεύγει έχοντας ολοκληρώσει τη «δουλειά».

Μόνο που, πριν φύγει, αφήνει πίσω του ένα απρόσμενο «δώρο»: το σάντουιτς που κρατούσε όλη αυτή την ώρα, δίπλα στην ταμειακή μηχανή. Μια διάρρηξη, λοιπόν, με λεία τα χρήματα, αλλά και με… κέρασμα για τον ιδιοκτήτη.

Ρόδος

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