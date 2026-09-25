ΗΠΑ: Πέθανε ο 76χρονος που είχε τραυματιστεί στην απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το 2024

Άνδρας 76 ετών, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης το 2024 στην πολιτεία Πενσιλβάνια όπου έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας ο Ντόναλντ Τραμπ, απεβίωσε, ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Πέμπτη.

«Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, ένας αληθινός αμερικανός πατριώτης, μας άφησε. Τεράστια απώλεια!», ανέφερε ο ογδοντάρης ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, που χτυπήθηκε στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα, ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες που τραυματίστηκαν σοβαρά από τις σφαίρες οπλοφόρου ο οποίος είχε πάρει θέση σε οροφή που επέβλεπε την εκδήλωση στην πόλη Μπάτλερ, στην Πενσιλβάνια, τη 13η Ιουλίου 2024.

Άλλος συμμετέχων, ο Κόρι Κομπέρατορ, πυροσβέστης 50 ετών, είχε βρει τον θάνατο, ενώ ο κ. Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί.

«Αφού τραυματίστηκε καθώς προστάτευε την οικογένειά του, ο Τζιμ έδειξε τεράστια γενναιότητα, συνεχίζοντας να μάχεται, να μάχεται, να μάχεται, διατηρώντας θετικό πνεύμα παρά τα αφάνταστα βάσανά του», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φροντίζοντας να υπενθυμίσει, με τη φράση που επανέλαβε τρεις φορές -με κεφαλαία γράμματα-, την κραυγή του προς τους οπαδούς του καθώς τον απομάκρυναν σωματοφύλακές του.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ανακοίνωση που μεταδόθηκε από αμερικανικά ΜΜΕ και αποδίδεται στον δικηγόρο της οικογένειας Κόπενχεϊβερ δεν διευκρινίζει την αιτία θανάτου.

Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας στην Πενσιλβάνια, ο Ντέιβ Σάντεϊ, ανέφερε μέσω X ότι ο 76χρονος πέθανε εξαιτίας επιπλοκών «οφειλόμενων» στον τραυματισμό του από σφαίρα.

Today, political violence has taken another life from us. James Copenhaver went to Butler to support his preferred presidential candidate. Tragically, when violence reigned down at the rally for President Trump, he was gravely wounded and died from complications stemming from… pic.twitter.com/Xe0A5i0M2C — PA Attorney General Dave Sunday (@PAAttorneyGen) September 24, 2026

Ο δράστης της επίθεσης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομαζόταν Τόμας Μάθιου Κρουξ και ήταν 20 ετών, σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή της υπηρεσίας προστασίας του προέδρου.

